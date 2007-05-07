یکی از سکوهای برتر آسیا را کسب خواهیم کرد / ملی پوشان به دنبال اثبات حقانیت خود هستند

رضا سیم‌خواه درگفتگو با خبرنگار مهرضمن بیان مطلب فوق افزود: اردونشینان تیم ملی کشتی فرنگی بخصوص نفرات اعزامی به قرقیزستان با پشت سرگذاشتن تمریناتی که برایشان درنظرگرفته بودیم به آمادگی نسبتا ایده آلی دست یافته اند و به امید خدا اگر درپیکارهای آسیایی با مشکلی مواجه نشوند یکی از سکوها را به تیم ایران اختصاص خواهند داد.

وی ادامه داد: کنترل وزنی نفرات اعزامی ازهفته پیش آغاز شده و ملی پوشان با اضافه وزنی متعادل راهی قرقیزستان می شوند و کارچندان سختی برای رسیدن به وزن قانونی نخواهند داشت.

سیم خواه ادامه داد: اردونشینان طی روزهایگذشته تمرینات بسیار خوب و امیدوار کننده ای را پیگیری کردند که نشان دهنده انگیزه بالا و فعل خواستن آنهاست. تمام 7 ملی پوش کشورمان از روحیه بسیار بالایی برخوردارند که در کنار آمادگی جسمی می تواند آنها را در کسب بهترین نتایج یاری دهد.

قهرمان اسبق آسیا در خصوص تیمهای مطرح آسیایی و مهمترین حریفان کشورمان تصریح کرد: مطمئنا همانند پیکارهای پیشین آسیایی کشتی گیرانی از کشورهای میزبان، قزاقستان، ازبکستان و درکل کشورهای آسیای میانه مهمترین حریفان ملی پوشانمان هستند که رقابتی نزدیک و تماشایی را به نمایش خواهند گذاشت.

وی درپایان گفت: تنها مشکل تیم اعزامی مسئله نظام وظیفه مهدی محمدی است که با توجه به تعطیلی سفارتخانه ها و نزدیک شدن به زمان اعزام امیدوارم که وی نیز در ترکیب تیم اعزامی قرار گیرد اما اگر مشکل محمدی حل نشد از مجتبی باباجان زاده که آمادگی نسبتا خوبی نیز دارد استفاده خواهیم کرد. در کل تمامی نفرات اعزامی بخصوص کشتی گیران شاخصی که بنا به دلایلی مدتها از عرصه ملی دور بوده اند به دنبال اثبات حقانیت خود هستند و مطمئنا تمام نیرو و توان خود را بکار خواهند بست.