نگاه به غرب دولت روحانی جواب نداد/ باید «ناتوی آسیایی» شکل بدهیم

فواد ایزدی تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پیام رزمایش دریایی ایران، روسیه و چین موسوم به رزمایش مرکب برای آمریکا گفت: برگزاری رزمایش دریایی نشان داد که تلاش آمریکایی‌ها برای منزوی کردن ایران ناکام بوده است.

وی ادامه داد: بر خلاف انتظار آمریکایی‌ها که احساس می‌کردند می‌توانند ایران را منزوی کنند، ایران با انجام رزمایش مشترک توانست عملیات روانی و تلاش برای ایجاد انزوا را ناکام بگذارد.

استاد دانشگاه تهران با اشاره به پوشش بالای رسانه‌های آمریکایی از رزمایش مشترک ایران با روسیه و چین اظهار داشت: سیاست فعلی دولت ترامپ علیه ایران زیر سوال بوده و بسیار در افکار عمومی تحت فشار است، به این معنی که سیاست سرنگونی جمهوری اسلامی موفق نبوده، همچنین آمریکا نتوانست امتیاز جدیدی را گرفته و در مقابل امتیازهای قبلی نیز در حال از دست رفتن است.

ایزدی افزود: همچنین آمریکایی‌ها متوجه شده‌اند که بحث حمله نظامی به ایران نمی‌تواند ساده باشد و با اینکه سیاست فشار حداکثری علیه کشورمان به اقتصاد فشار آورده؛ ولی دستاوردهایی که طرف آمریکایی فکر می‌کرد می‌توانست به دست آورد، تحقق پیدا نکرده است.

وی عنوان کرد: از همین جهت باید گفت که فعالیت‌های بین‌المللی کشور به خصوص در حوزه نظامی و انجام رزمایش مشترک این نتیجه را دارد که شکست سیاست آمریکا علیه ایران را تثبیت می‌کند.

این تحلیلگر مسائل بین‌الملل با تاکید بر اینکه رزمایش انجام گرفته برای ریاض و ابوظبی نیز حاوی پیام‌هایی بود، اضافه کرد: عربستان سعودی و امارات متحده عربی از طرفی دیدند که ایران دوستانی دارد که می‌تواند از ظرفیت آنها در صورت بروز مشکل در حوزه سیاست خارجی و امنیتی استفاده کند.

ایزدی بیان کرد: از طرف دیگر این کشورها می‌بینند که آمریکا در دوره ترامپ قرار نیست هزینه‌ای برای تامین امنیت آنها بپردازد و سرباز آمریکایی برای جنگ عربستان ورود نخواهد کرد. از همین رو شاهد فروپاشیدن حمایت سنتی آمریکا از هم پیمانان خود در منطقه هستیم.

وی افزود: دو موضوع گسترش روابط سیاسی و امنیتی ایران در عرصه بین‌الملل و نگاه شبهه ناک ابوظبی و ریاض به آمریکا در تامین امنیت، باید موجب شود تا عربستان سعودی و امارات متحده عربی سیاست‌های ضد ایرانی خود را اصلاح کنند.

تحلیلگر مسائل بین‌الملل تاکید کرد: نگاه به شرق می‌تواند یکی از راهبردهای جدی جمهوری اسلامی باشد. نگاه به غرب در دوره آقای روحانی جواب نداد. هرچند برخی در دولت خواستار روابط با غرب هستند؛ ولی نکته مهم این است که این علاقه باید از سوی کشورهای غربی نیز باشد. تا زمانی که طرف مقابل علاقه‌ای نشان نمی‌دهد به معنی این است که این سیاست شکست خورده است.

ایزدی با اشاره به پیشرفت‌های مالزی در دوران نخست وزیر ماهاتیر محمد گفت: از ماهاتیر محمد این پرسش شد که دلیل پیشرفت کشور شما چیست؟ جواب ایشان این بود که به جای نگاه به غرب ما رویکرد نگاه به شرق را داشتیم.

وی خاطرنشان کرد: در کشور ما نیز باید رویکرد نگاه به شرق به خصوص در حوزه‌های نظامی جدی گرفته شود. این نکته را نیز باید اضافه کنم که همانطور که ما در اروپا یک سازمانی مانند ناتو داریم، باید یک ناتوی آسیایی هم داشته باشیم.

استاد دانشگاه تهران ادامه داد: البته لازم نیست که حتماً نام آن را ناتوی آسیایی بگذاریم؛ ولی کشورهایی چون ایران، روسیه و چین به یک توافق نظامی چندجانبه نیاز دارند که کشورهای دیگر نیز می‌توانند به آن بپیوندند.

ایزدی در خاتمه افزود: اگر ما یک ناتوی آسیایی داشته باشیم، وقتی در جایی مانند سوریه، یمن یا هر جای دیگر مشکلی پیش بیاید، دیگر حضور نیروهای غربی موضوعیت خود را از دست خواهد داد و دلیل دخالت آنها گرفته می‌شود. امیدواریم که این رزمایش مشترک ادامه پیدا کرده و در نهایت به تشکیل ناتوی آسیایی منجر شود.