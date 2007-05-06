  1. سیاست
  2. سایر
۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۸:۴۲

/ دستور کار امروز مجلس /

اصلاح قیمت گازوئیل و نحوه پذیرش دانشجو

اصلاح قیمت گازوئیل و نحوه پذیرش دانشجو

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امروز یکشنبه قیمت نهایی گازوئیل و طرح نحوه پذیرش دانشجو را تعیین تکلیف می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز،لایحه اصلاح بخشی از قانون بودجه ‌سال 1386 کل کشور را درباره تعیین قیمت نفت گاز که دو فوریت آن دو هفته پیش تصویب شده بود را بررسی می کنند.

براساس قانون بودجه، گازوئیل باید از اول خرداد امسال  به قیمت لیتری  450 ریال عرضه شود  اما دولت به علت مخالفتش با این قیمت چهارم اردیبهشت با ارائه لایحه ای دوفوریتی به مجلس خواستارعرضه بنزین با قیمت  پارسال  یعنی 165 ریال  شد.

طرح نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی نیز در دستور کار جلسه امروز مجلس قرار دارد .

همچنین نمایندگان طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی وبصری فعالیت غیرمجاز انجام می دهند و طرح استفساریه بخشی از قانون تشکیل‌سازمان حسابرسی را در دستور کار خود دارند.

در جلسه علنی امروز مجلس، همچنین پرویز فتاح وزیر نیرو به سئوال پیش بین نماینده بافت پاسخ می دهد.

کد مطلب 481277

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها