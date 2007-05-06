اصلاح قیمت گازوئیل و نحوه پذیرش دانشجو

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز،لایحه اصلاح بخشی از قانون بودجه ‌سال 1386 کل کشور را درباره تعیین قیمت نفت گاز که دو فوریت آن دو هفته پیش تصویب شده بود را بررسی می کنند.

براساس قانون بودجه، گازوئیل باید از اول خرداد امسال به قیمت لیتری 450 ریال عرضه شود اما دولت به علت مخالفتش با این قیمت چهارم اردیبهشت با ارائه لایحه ای دوفوریتی به مجلس خواستارعرضه بنزین با قیمت پارسال یعنی 165 ریال شد.

طرح نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی نیز در دستور کار جلسه امروز مجلس قرار دارد .

همچنین نمایندگان طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی وبصری فعالیت غیرمجاز انجام می دهند و طرح استفساریه بخشی از قانون تشکیل‌سازمان حسابرسی را در دستور کار خود دارند.

در جلسه علنی امروز مجلس، همچنین پرویز فتاح وزیر نیرو به سئوال پیش بین نماینده بافت پاسخ می دهد.