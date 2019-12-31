افزایش بصیرت کارکنان ارتش در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس محمدحسنی عصر سه شنبه در مراسم اختتامیه دوره بصیرت خانواده‌های کارکنان نداجا در رشت با اشاره به ضرورت معاونت قرآنی، اظهار کرد: خوشبختانه برای تشکیل این معاونت در ارتش مشکلی ندارد اما باید فرآیندهای قانونی آن طی و پیشنهاد آن به ستاد کل ارجاع شده و سپس برای ایجاد گردش کار به مقام معظم رهبری تقدیم شود و در صورت تصویب رهبری این کار می‌تواند صورت گیرد.

وی به زمانبر بودن اجرای این طرح ارشاد کرد و گفت: در جلسه ستاد کل نیروهای مسلح پیشنهاد شد به جای معاونت قرآنی، اداره قرآن و نماز و عترت، مستقل از معاونت فرهنگی تشکیل شود که این جز اختیارات ستاد کل است.

رئیس سازمان عقیدتی ارتش در ادامه با بیان اینکه هدف از این کار اجرای مستقل برنامه‌های قرآنی است، گفت: در صورت تصویب مصوبه اداره قرآنی می‌توانیم به اهداف خود در این زمینه دست یافته و بیشتر می‌توانیم موضوعات قرآنی را مدیریت، نظارت و هدایت کنیم.

وی با اشاره به تخصیص بودجه به برنامه‌های فرهنگی، تصریح کرد: تلاش شده تا در این سال‌های بودجه مناسبی به اجرای برنامه‌های فرهنگی به ویژه قرآنی در ارتش اختصاص یابد.

حجت الاسلام محمدحسنی به تهیه طرحی با عنوان تقویم فرهنگی مصباح با ۱۳ برنامه در ارتش جمهوری اسلامی ایران اشاره و بیان کرد: از این تعداد ۱۰ طرح اجرایی و سه طرح دیگر در مرحله ابلاغ قرار دارد.

وی در ادامه با اشاره به سه برنامه فوق تقویم فرهنگی مصباح، گفت: اجرای برنامه‌های فرهنگی برای جوانان وظیفه، اجرای برنامه برای کارکنان و خانواده‌های آنها و طرح سوم نیز مربوط به جوانان اعم از دختران و پسران کارکنان ارتش است.

رئیس سازمان عقیدتی ارتش با بیان اینکه برای این سه گروه برنامه‌های سیاسی، دینی، اردوهای مذهبی و تفریحی و برنامه متنوع هنری و قرآنی پیش بینی شده است، ادامه داد: در حال حاضر در ارتش موضوع تئاتر، گروه سرود و ادبیات منظوم فعالیت‌های خوبی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه در زمینه افزایش بصیرت کارکنان و خانواده‌های آنان برنامه‌های مختلف در دستور کار قرار دارد، گفت: اعزام کارکنان و خانواده‌های آنها به قم و مشهد یکی از این برنامه‌ها است.

حجت الاسلام محمدحسنی به اعزام حدود ۱۸۶ هزار نفر به قم و مشهد در سال گذشته اشاره و تصریح کرد: کل ارتش به یک کارگاه بصیرت افزایی برای کارکنان و خانواده‌ها و نیروهای وظیفه‌ها تبدیل شده است.