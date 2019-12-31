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۱۰ دی ۱۳۹۸، ۲۰:۳۵

پنتاگون اعلام کرد:

همزمان با اعتراضات، آمریکا نیروی نظامی به عراق اعزام می‎‌کند

همزمان با اعتراضات، آمریکا نیروی نظامی به عراق اعزام می‎‌کند

وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که در نظر دارد تا نیروهای بیشتری را به عراق اعزام کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دینفس پست، «مارک اسپر»، وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که وزارت دفاع این کشور در نظر دارد تا تعداد نیروهای نظامی بیشتری را برای حمایت از کارمندان سفارت به عراق اعزام کند.

وزیر دفاع آمریکا در این ارتباط اعلام کرده که علاوه بر نیروهای محلی برای محافظت از کارکنان آمریکایی در عراق، همچنین نیروهای بیشتری به این کشور اعزام خواهد شد.

اسپر همچنین افزوده است که از دولت عراق انتظار دارد تا تعهدات و مسئولیت بین‌المللی خود را به طور کامل انجام دهد.

اظهارات وزیر دفاع آمریکا تنها ساعتی پس از آن اعلام شده که سفارت آمریکا در بغداد صحنه اعتراضات ضدآمریکایی مردم عراق شد.

معترضان عراقی که در واکنش به بمباران و تجاوزات اخیر جنگنده‌های آمریکایی علیه نیروهای حشدشعبی دست به تظاهرات روبروی سفارت آمریکا در بغداد زده‌اند، خواستار لغو پیمان امنیتی با آمریکا و اخراج نیروها، سفرا و دیپلمات‌های امریکایی از خاک عراق هستند.

کد مطلب 4812824

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