فرهاد فخرالدینی: موسیقی حاصل شرایط روزگار هر جامعه است

فرهاد فخرالدینی -رهبرارکسترملی ضمن بیان این مطلب درخصوص بررسی سیرکیفی موسیقی ایرانی در یک قرن گذشته گفت: موسیقی در طول حیات خود همیشه با فراز و فرودهای بسیاری مواجه بوده و بنابر شرایط حاکم برجامعه دستخوش تغییرشده است به همین دلیل بررسی رشد کیفی هنرموسیقی باید درمقایسه با زمان خود مطرح شود.

این موسیقیدان در ادامه خاطر نشان کرد : گذشت زمان و پیدایش انواع و اقسام فرهنگ ها درشکل گیری هنر به ویژه موسیقی نقش بسزایی دارد؛ درواقع وجود ناهنجاری های اجتماعی هنرمند را مجبورمی کند با محیط وجامعه خودش به همان شکلی که هست برخورد کند و به نظرمن مجموع همین برخوردها است که نوع موسیقی زمان را مشخص می کند.

آهنگساز مجموعه تلویزیونی امام علی درباره رشد کیفی موسیقی فیلم گفت : موسیقی فیلم همزمان با رشد صنعت سینما و ساخت مجموعه های تلویزیونی ارزشمند طی 30 سال اخیر بسیار متحول شده است و تکنیک در آهنگسازی امروزحرف اول را می زند ضمن اینکه امروزه موسیقی فیلم با وجود انواع و اقسام وسایل دیداری و شنیداری مانند ماهواره و همچنین دردسترس بودن فیلم های روزجهان پیشرفت چشم گیری داشته است به همین دلیل است که می گویم پیشرفت و یا پسرفت هنررا باید درزمان خود بررسی کرد.

فخرالدینی تصریح کرد : درگذشته امکانات به شکل گسترده جود نداشت به عنوان مثال تنها برنامه گلها بود که راس ساعت 9 شب از رادیو پخش می شد و مردم هم خسته از کار روزمره پای گیرنده های خود می نشستند با آسودگی خیال بدون درگیری های ذهنی -که خاصیت این دوران است - موسیقی دلخواه خود را گوش می دادند و رادیو هم به کرات آنها را پخش می کرد اما در حال حاضر شرایط فرق کرده است.

رهبر ارکسترملی درپایان درپاسخ به این نکته که بسیاری معتقدند موسیقی گذشته از کیفیت مطلوبتری برخوردار است گفت: البته من هم منکر کیفیت و یا به عبارتی گزیده گویی هنرمند موسیقی در آن دوران نیستم چراکه دوره های مختلفی را از زندگی موسیقی را تجربه کرده ام ولی به گمانم کارکردن در شرایط امروز سخت تر از گذشته شده است و باید با وجود همه دل مشغولی هایی که مردم دارند آن نوع موسیقی را تولید کرد که مخاطب برای آن وقت بگذارد و باری به هرجهت به آن گوش نکند ضمن اینکه نوع تفکر،دیدگاه و سلیقه ها هم تغییر کرده و ما نباید انتظار داشته باشیم همه چیز به همان شکل سابق باشد کما اینکه ارکسترملی امروز هم نسبت به گذشته تغییررویه داده و با کیفیت بهتری هم درحوزه نوازندگی و هم ساخت قطعات جدید فعالیت می کند.