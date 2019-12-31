شناسایی و متلاشی کردن یک گروه تروریستی توسط ارتش

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی عصر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز، بیان کرد: حفاظت بخشی از مرزهای کشور در غرب، شرق و شمال شرق به عهده ارتش است؛ طی چند روز گذشته گروه تروریستی که قصد ورود به کشور را داشتند و در تلاش بودند که در کرج اقدام خرابکارانه انجام دهند، شناسایی و قبل از ورود به کشور متلاشی کردیم.

وی ادامه داد: هیچ تهدیدی مرزها را تهدید نکرده و هیچ خطری نتوانسته از این مرزها به کشور وارد شود و برای مردم ایران مشکل ایجاد کند.

سرلشکر موسوی در خصوص مهارت آموزی بیان کرد: مهارت آموزی در ارتش به گونه‌ای است که افرادی در بخش دفاعی کشور تربیت شده‌اند که بتوانند با تهدیدها مقابله کنند.

وی ادامه داد: بر اساس مأموریت‌های که به ارتش محول شده در تلاش هستیم تا افرادی در این زمینه مورد استفاده قرار دهیم که چند مهارته و توانمند باشند.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی با بیان اینکه امروز مشاهده می‌کنیم افسران جوان ما تخصص‌های مختلفی در سطح مهارت بسیار بالا دارند، عنوان کرد: سالهاست مرزهای غربی و شرقی کشور دست برادران سپاه است و با هوشیاری که دارند و با کارهای تخصصی فنی علمی، خدمات شایانی ارائه کرده‌اند.

او تصریح کرد: نیروی زمینی امروز، دیگر نیروی زمینی چند سال پیش نیست؛ نیروی هوایی هم دائم حراست از آسمان را بر عهده دارند.

موسوی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی گفت: تمامی ادوات نظامی مورد استفاده در ارتش جمهوری اسلامی ایران توسط جوانان ایرانی ساخته شده و علاوه بر برطرف کردن نیازهای داخلی به دنبال صادرات این ادوات به سایر کشورها هستیم.

سرلشکر موسوی همچنین یادآور شد که افسران ارتش در استان فارس از بهترین افسران ارتش جمهوری اسلامی هستند.