دومین کنگره ملی شهدای استان یزد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا پورشمسی، عصر امروز در نخستین نشست کنگره ملی بزرگداشت شهدای استان یزد با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده برای برگزاری کنگره شهدای استان یزد اظهار داشت: این کنگره به صورت ملی در سال آینده برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این برنامه به مدت یک سال برگزار می‌شود و مراسم افتتاحیه و اختتامیه نیز برای این کنگره پیش بینی و برنامه ریزی شده است.

وی افزود: ریاست شورای سیاستگذاری کنگره بر عهده نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد و ریاست ستاد اجرایی کنگره در استان بر عهده استاندار یزد است و دبیری کنگره بر عهده فرمانده سپاه الغدیر است.

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد با بیان اینکه ذیل فعالیت ریاست کنگره، ۲۰ کمیته تشکیل می‌شود، عنوان کرد: تمام این کمیته‌ها با مسئولیت یکی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی فعالیت می‌کنند و دبیر کمیته‌ها نیز یکی از رده‌های مرتبط سپاه در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: رویکرد برنامه‌های جنبی کنگره با بحث‌ها و رویکردهایی از جمله محرومیت‌زدایی، تهیه جهیزیه، ساخت و بازسازی منازل مسکونی محرومین برگزار می‌شود.

پورشمسی ادامه داد: خروجی کنگره شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و بین مردم و نسل جوان است و برای تحقق آن همه باید با همدلی وظایف خود را جدی انجام دهند.

وی افزود: بکارگیری تمام امکانات و ظرفیت‌های استان و همکاری مسؤولان و جلب مشارکت علاقه‌مندان باید محور تمام فعالیت‌های این کنگره عظیم قرار گیرد.