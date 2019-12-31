به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل محیط زیست سیستان و بلوچستان، محمدانور هاشمزهی اظهار داشت: تله‌های زنده‌گیری هوبره توسط افراد محلی با اغفال از سوی سودجویان با استفاده از سرشاخه‌های درختان و پارچه‌های مختلف در زیستگاه‌های این پرنده جاگذاری می‌شود.

وی با بیان اینکه پرنده هوبره از اواخر مهرماه به شهرستان ایرانشهر مهاجرت می‌کند، افزود: قاچاقچیان هوبره با تزریق پول به سرشاخه‌های اصلی خود در شهرستان از آنان می‌خواهند که هوبره را از افراد محلی خریداری کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ایرانشهر بیان کرد: هوبره از جمله پرندگان در معرض خطر انقراض کشور است و افرادی که نسبت به شکار و زنده گیری آن اقدام کنند بابت هر قطعه بالغ بر ٣٠٠ میلیون ریال جریمه می‌شوند.

هاشمزهی گفت: هوبره از تیره درناسانان و یکی از گونه‌های حمایت شده سازمان حفاظت محیط زیست است که از لحاظ ظاهری تا حدودی به بوقلمون ماده شباهت دارد.

وی تصریح کرد: پرنده رو به انقراض هوبره در زیستگاه‌های بیابانی و مناطق خشک دشتی زادوولد می‌کند و این پرنده ارزشمند دارای گردن و دم خرمایی رنگ دراز و از حشرات، بی مهرگان، دانه و بذر گیاهان تغذیه می‌کند.

وی افزود: هوبره تمایل کمی به پرواز کردن دارد و اغلب راه می‌رود و از این رو شکارچیان غیرمجاز با ساخت دیواره و پرچین‌هایی کم ارتفاع از بوته‌ها و شاخ و برگ درختان در مسیر حرکت این پرنده و ایجاد سد معبر در مسیر آن اقدام به زنده گیری می‌کنند.