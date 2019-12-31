کشف ۱۸ فقره سرقت به عنف و مسلحانه در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار احمد طاهری اظهار داشت: پلیس آگاهی با همکاری دیگر رده‌های عملیاتی سطح استان در بررسی پرونده‌های سرقت‌های به عنف و مسلحانه، طی یک هفته گذشته ۱۶ نفر از عاملان این سرقت‌ها را شناسایی کردند.

وی افزود: در این راستا مأموران انتظامی در شهرستان‌های زاهدان، ایرانشهر، چابهار، زابل، سراوان، سیب سوران با هماهنگی‌های قضائی در عملیات‌های متعدد این سارقان را دستگیر کردند.

جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان در ادامه بیان داشت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، ۱۴ دستگاه تلفن همراه مسروقه، مقادیری وجه نقد به همراه تعدادی چاقو، قمه، اسپری فلفل و شوکر کشف شد.

سردار طاهری گفت: متهمان در بازجویی‌های به عمل آمده به ۴ فقره سرقت مسلحانه تلفن همراه، یک فقره سرقت مسلحانه موتورسیکلت، ۸ فقره سرقت به عنف تلفن همراه، ۲ فقره سرقت به عنف وجه نقد، یک فقره سرقت به عنف منزل، یک فقره سرقت به عنف مغازه و یک فقره سرقت به عنف خودرو، اعتراف کردند.

وی با اشاره به ادامه تحقیقات از متهمان برای کشف دیگر جرایم احتمالی تصریح کرد: پلیس سیستان و بلوچستان بر تداوم اجرای طرح‌های ارتقا امنیت اجتماعی بویژه در برخورد با جرایم خشن و سرقت‌های مسلحانه برای افزایش رفاه اجتماعی شهروندان با حداکثر توان خود ادامه خواهد داد و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.