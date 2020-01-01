محمد احسانی مدیر شبکه «نسیم» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تاریخ دقیق بازگشت «خندوانه» که گفته شده بود اسفندماه امسال روی آنتن میرود، بیان کرد: تاریخ دقیق بازگشت برنامه خندوانه هنوز مشخص نیست چون لوکیشن مشکلی دارد که باعث تاخیر برنامه شده است.
وی ادامه داد: برنامه در همان لوکیشن قبلی است اما نیاز به هماهنگیهایی دارد و هنوز باید دکورهای آن آماده شود.
مدیر شبکه «نسیم» در ادامه درباره ویژگیهای فصل جدید برنامه تصریح کرد: بالاخره خندوانه بخشهایی ثابت و جذاب دارد که این آیتمها و بخشها تکرار خواهد شد. از طرف دیگر بخشهای جدیدی هم دارد که در اتاق فکر برنامه در حال بررسی است. در سری جدید قرار است چهار شب در هفته «خندوانه» روی آنتن برود.
احسانی در پایان درباره موزه «دورهمی» و زمان برگزاری آن نیز گفت: مشکلاتی در جمع آوری هدایای هنرمندان بود که در حال نهایی شدن است و اوایل همین فصل از برنامه، این موزه هم برگزار میشود.
شب گذشته آیین هماندیشی مدیران و عوامل برنامههای در حال پخش و در دست تولید شبکه «نسیم» در مرکز همایشهای سازمان صداوسیما برگزار شد که تیم تولید برنامه «خندوانه» از مهمانان این دورهمی بودند.
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