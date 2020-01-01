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۱۱ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۰۰

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان:

بارش ها در زنجان کاهش دارد

بارش ها در زنجان کاهش دارد

زنجان-مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان، گفت: میزان بارش از اول مهرماه تاکنون بیش از ۱۰۷ میلی متر ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵.۸ درصد کاهش دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جزء قاسمی صبح چهارشنبه در جلسه کار گروه آب در محل شرکت آب و فاضلاب شهری استان، در خصوص میزان بارش‌ها در استان زنجان، گفت: میزان بارش از اول مهرماه تاکنون بیش از ۱۰۷ میلی متر ثبت شده است.

وی اظهار کرد: طی سال گذشته در همین بازه زمانی میزان بارش‌ها ۱۱۴.۳ میلی متر بوده و امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵.۸ درصد کاهش دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان، ابراز کرد: همچنین میزان بارش‌ها در این بازه زمانی نسبت به میانگین بلند مدت هم ۲۱ درصد کاهش داشته است.

جزء قاسمی با بیان اینکه کیفیت آب شرب خط قرمز شرکت آب و فاضلاب شهری استان است، گفت: شرکت آبفای استان با تمام تلاش سعی کرده آبی که تولید و به‌دست مشترکین می‌رساند از کیفیت بسیار خوبی برخوردار باشد.

وی تصریح کرد: تصفیه‌خانه آب زنجان به خاطر شرایط فنی عالی و کیفیت آب خروجی بسیار بالا جز و تصفیه‌خانه ها ی برتر کشور است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان، گفت: کیفیت آب شرب زنجان مشکلی ندارد و این شرکت بر ارتقای کیفیت آب شرب بسیار جدی است.

کد مطلب 4812924

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