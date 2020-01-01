بارش ها در زنجان کاهش دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جزء قاسمی صبح چهارشنبه در جلسه کار گروه آب در محل شرکت آب و فاضلاب شهری استان، در خصوص میزان بارشها در استان زنجان، گفت: میزان بارش از اول مهرماه تاکنون بیش از ۱۰۷ میلی متر ثبت شده است.
وی اظهار کرد: طی سال گذشته در همین بازه زمانی میزان بارشها ۱۱۴.۳ میلی متر بوده و امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵.۸ درصد کاهش دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان، ابراز کرد: همچنین میزان بارشها در این بازه زمانی نسبت به میانگین بلند مدت هم ۲۱ درصد کاهش داشته است.
جزء قاسمی با بیان اینکه کیفیت آب شرب خط قرمز شرکت آب و فاضلاب شهری استان است، گفت: شرکت آبفای استان با تمام تلاش سعی کرده آبی که تولید و بهدست مشترکین میرساند از کیفیت بسیار خوبی برخوردار باشد.
وی تصریح کرد: تصفیهخانه آب زنجان به خاطر شرایط فنی عالی و کیفیت آب خروجی بسیار بالا جز و تصفیهخانه ها ی برتر کشور است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان، گفت: کیفیت آب شرب زنجان مشکلی ندارد و این شرکت بر ارتقای کیفیت آب شرب بسیار جدی است.
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