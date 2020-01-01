به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان، حجت‌الاسلام احمد حاتمیان در جلسه برنامه‌ریزی مراسم ایام فاطمیه، اظهار کرد: برنامه‌های ایام فاطمیه با برنامه‌ریزی مناسب با همراهی هیئات مذهبی و کانون مداحان کردستان پیگیری و برگزار شود.

وی با اشاره به برگزاری تجمع بزرگ عزاداران فاطمی در شهرهای قروه و بیجار اعلام کرد: این مراسم هفتم بهمن ماه اجرا خواهد شد.

وی عنوان کرد: همچنین به مناسبت ایام فاطمیه در مدارس صدرای شهرهای بیجار و قروه نیز زنگ فاطمی نواخته خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان یادآور شد: فضاسازی محیطی، نصب بیلبورد در میادین اصلی و شاه‌راهها، برپایی ایستگاههای صلواتی از دیگر برنامه‌های ایام فاطمیه در استان کردستان خواهد بود.

حجت‌الاسلام حاتمیان اضافه کرد: برگزاری شب شعر فاطمی، برگزاری همایش مادران در هفتم بهمن ماه، راه‌اندازی ایستگاههای فرهنگی در روستاها و محلات و اعزام مبلغین به مناطق مختلف استان در ایام فاطمیه انجام خواهد شد.

وی اعلام کرد: در راستای برگزاری برنامه‌های ایام فاطمیه ۶۱۰ هیئت مذهبی، ۳۰ هیئت قرآنی و ۵۹۱ مداح تبلیغات اسلامی کردستان را همراهی خواهند کرد.

وی بیان کرد: هزارو ۷۶ مبلغ و مبلغه استان کردستان در ایام فاطمیه در راستای ترویج ویژگی‌های بارز حضرت فاطمه (س) فعالیت خواهند کرد.