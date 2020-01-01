حمایت سه میلیارد ریالی ارشاد ایلام از خرید و توزیع کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، یونس قیطانی اظهار داشت: از ابتدای سال ۹۸ تاکنون سه میلیارد ریال کتاب خریداری شده و در میان باشگاه‌های کتابخوانی، کتابخانه های استان، موسسات مردم نهاد و اشخاص حقیقی و حقوقی توزیع شده است.

به گفته وی این کتاب‌ها به صورت هدفمند بین نهادهای فرهنگی، مراکز علمی و آموزشی، مناطق دور افتاده مرزی، مروجان و تشکل‌های فعال حوزه توسعه و ترویج کتابخوانی، مدارس، روستاها، کتابخانه های عمومی استان و … توزیع شده است.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام تبیین کرد: این کتاب‌ها با موضوعات مختلف از جمله ادبیات و فرهنگ بومی، دفاع مقدس، کودک و نوجوان، دینی و مذهبی و عمومی چاپ شده‌اند و اولویت ما در این برهه خرید کتاب‌های کودک و نوجوان و تاکید بر کتاب‌های تولیدی و تالیفی بوده است.