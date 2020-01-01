به گزارش خبرگزاری مهر، مجید سرسنگی در نشست تخصصی «آموزش و پژوهش در صنعت اسباب‌بازی» که در حاشیه پنجمین جشنواره ملی اسباب‌بازی برگزار شد، با اشاره به شکل‌گیری رشته طراحی اسباب‌بازی در دوره کارشناسی ارشد، گفت: دو دانشگاه فرهنگ و هنر تهران و همچنین هنر اسلامی تبریز به طور هم‌زمان طرح‌هایی را ارائه داده‌اند.

سرسنگی ادامه داد: دانشگاه فرهنگ و هنر به مبانی نظری صنعت اسباب‌بازی توجه کرده و دانشگاه دیگری بیشتر به جنبه‌های عملی این رشته معطوف بوده است، در حالی که رشته طراحی اسباب‌بازی، بین‌رشته‌ای است و باید از جنبه‌های مختلف روان‌شناختی، جامعه‌شناختی، هنری و حتی اقتصادی به آن نگاه کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه در فرهنگ ما به کودکان توجه چندانی نشده است؛ گفت: ما نیاز بچه‌ها را نه شناخته‌ایم و نه به آنها پاسخ داده‌ایم. چیزی به نام موسیقی کودک، معنی و مفهوم ندارد آن وقت، مرتب گلایه می‌کنیم چرا کودکان ما شخصیت‌های ایرانی را نمی‌شناسند و با مرد عنکبوتی و باب اسفنجی آشنا هستند.

وی با طرح سوالی مبنی بر اینکه در طول سال، چند فیلم خوب کودک و چند برنامه پرمخاطب تلویزیونی ساخته می‌شود؟ بیان کرد: ما باید مخاطب خود را بشناسیم و به آن توجه کنیم. امروز نیاز کودکان تغییر کرده و ما باید ذهن و زبان کودک امروز را بشناسیم. همان‌گونه که غربی ها از گذشته تا امروز به بچه‌ها، توجه بسیار داشته و دارند.

سرسنگی با اشاره به اینکه امروز شکل استعمار کشورها تغییر کرده است، تصریح کرد: استعمار فیزیکی در دنیای امروز، معنی ندارد و کشورها از طریق فرهنگ و هنر، کشورهای دیگر را به استثمار خود در می‌آورند و در این شرایط ضروری است که ما، هم فرهنگ خود را بشناسیم و هم روی شخصیت‌های فرهنگی خود سرمایه‌گذاری کنیم