پایان اردوی صدرنشین لیگ برتر والیبال در جزیره کیش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش، شاگردان محمد عمده غیاثی که نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر را با صدرنشینی به پایان بردند، برای رسیدن به عنوان قهرمانی اردوی آماده سازی خود را در جزیره کیش برپا کردند.

این اردو که از روز پنجم دیماه شروع شده است، در دو بخش تکنیکی و تاکتیکی برگزار شد و امروز چهارشنبه ۱۱ دیماه نیز خاتمه خواهد یافت.

تیم والیبال شهرداری ورامین با کسب ۲۳ امتیاز در صدر جدول سی و سومین دوره رقابت های لیگ برتر والیبال قرار دارد و از شانس بالایی برای کسب عنوان قهرمانی این فصل از رقابت ها برخوردار است.