موج جدید بارشی در راه کردستان/دمای هوا همچنان سرد است

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف و باران در زمستان کردستان در حالی طی روزهای ابتدایی دی ماه مناسب بود، که طی سه روز اخیر جو استان پایداری بود و به غیر بارش‌های پراکنده در بعضی از نقاط استان بارش قابل توجهی گزارش نشده است.

هر چند که بارش‌ها در فصل پاییز در استان کردستان خوب بود، ولی علیرغم انتظار مردم دی ماه بارش‌ها تاکنون قابل ملاحظه نبوده است و به همین دلیل همه اقشار به ویژه کشاورزان در انتظار بارش‌های بهتر طی روزهای آینده هستند.

از روز یکشنبه هوای استان کردستان پایدار بوده و به غیر از بارش‌های پراکنده در بعضی از مناطق استان، مه صبحگاهی و کولاک در گردنه‌های صعب العبور از دیگر پدیده‌های جوی استان بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر، طی روز گذشته در بعضی از شهرهای استان کردستان وزش باد، مه آلود شدن و همچنین بارش‌های پراکنده را برف و باران را در ارتفاعات و گردنه‌ها به ویژه در مناطق شمالی و غربی استان کردستان شاهد بودیم.

رحیم صدیقی ادامه داد: از امروز تا صبح روز جمعه پدیده جوی قابل ملاحظه‌ای در استان کردستان نخواهیم داشت و به همین دلیل از شدت ناپایداری‌های در این مدت زمان کاسته خواهد شد.

وی گفت: البته با توجه به وجود موج ضعیف در آسمان استان کردستان احتمال اینکه فردا بعد از ظهر پنج شنبه شاهد بارش‌های پراکنده به ویژه در مناطق غربی استان باشیم، وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان کردستان بیان کرد: از اواخر روز جمعه و با ورود سامانه بارشی به استان کردستان، شاهد بارش برف و باران به ویژه در ارتفاعات این استان در بخش‌های غربی خواهیم بود.

وی با اشاره به اطلاع رسانی بیشتر در مورد این سامانه بارشی طی فردا اعلام خواهد شد، عنوان کرد: با ورود این سامانه بارشی آسمان استان کردستان از اواخر روز جمعه تا روز یکشنبه تحت تاثیر بارش برف و باران قرار خواهد گرفت.

صدیقی با اشاره به شرایط و وضعیت دمای هوای استان کردستان طی روزهای آینده، افزود: پیش بینی ما این است که دمای هوای استان کردستان طی روزهای آینده همچنان ثابت خواهد ماند و تغییرات چندانی را در این بخش شاهد نخواهیم بود.

بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته از سوی اداره کل هواشناسی استان کردستان دمای هوای این استان طی روزهای آینده بین منهای ۱۱ تا ۱۲ درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود.

شهر زرینه از توابع شهرستان دیواندره با دمای منهای ۱۲ درجه زیر صفر سردترین نقطه استان کردستان طی روزهای آینده خواهد بود و همزمان با این مدت زمان، دمای هوای مریوان به ۱۲ درجه بالای صفر خواهد رسید.

بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های استان کردستان، روز گذشته مه آلود بودن مهمترین پدیده در جاده‌های استان بوده است و البته بر اساس اعلام این مرکز، این وضعیت امروز نیز ادامه خواهد داشت.

در حال حاضر تمامی جاده‌های شهری و روستایی استان کردستان باز است و تردد در آنها جریان دارد ولی در بعضی از گردنه‌های صعب العبور احتمال لغزنده بودن جاده‌ها وجود دارد.