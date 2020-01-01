ایجاد بازارچه هلاله شمالی در ایلام منجر به توسعه استان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم سلیمانی دشتکی در دیدار با جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، ضمن تقدیر و تشکر از خدمات دولت در استان به ویژه در حوزه تقسیمات کشوری و شهرستان شدن هلیلان در ادامه خواستار ارتقای دیگر مناطق استان از جمله چوار و آسمانآباد شد و گفت: از مهمترین خواسته و مطالبات مردمی ارتقای این دو منطقه با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای موجود است.
وی ادامه داد: در خصوص شهرستان شدن چوار و بخش شدن آسمانآباد پیگیریهای فراوانی انجام شده است و امیدواریم که در روند این مهم تسریع ایجاد شود.
وی ابراز امیدواری کرد که بحث شهرستان شدن چوار در اوایل سال جاری در هیئت دولت مطرح شود و در مسیر بخش شدن آسمانآباد تسریع بیشتر صورت پذیرد.
سلیمانی دشتکی، پیگیر ایجاد بازارچه هلاله شمالی شد و گفت: امروز مرز مشترک یکی از مزیتها و ظرفیتهای مهم استان و کشور برای توسعه و دور زدن تحریمها است و میطلبد دولت در احیاء این ظرفیتها اهتمام جدی داشته باشد.
وی در ادامه خواستار ایجاد سرمایه گذاری شرکتها و بنیادها با توجه به ظرفیتهای مهم استان شد و گفت: البته دولت تاکنون در امر سرمایه گذاری در استان اقدامات بسیار خوبی انجام داده است اما برای توسعه و رفع محرومیتها و کاهش معضل بیکاری کماکان نیازمند مشارکت و توجه بیشتر دولت و بخش خصوصی در این زمینه هستیم.
بر اساس این گزارش معاون اول رئیس جمهور ضمن تشکر و قدردانی ایلامیها در صحنههای مختلف از جمله مرزداری در دوران دفاع مقدس گفت: امروز نیز این استان در بحث اربعین و مرز در جایگاه مهم و با اهمیتی است و نقش مهمی و ارزندهای در سطح ملی ایفا میکند.
جهانگیری در ادامه ضمن تشکر از زحمات استاندار ایلام در پیگیری امور مختلف به ویژه در امر سرمایه گذاری گفت: از برنامههای مهم دولت برای توسعه مناطق مختلف کشور بویژه مناطق محروم استفاده از ظرفیتهای سرمایه گذاری و شکوفایی توانمندیهای منطقه است و دولت در این زمینه روند سرمایه گذاری در استان را تسریع می بخشد.
جهانگیری در ادامه بر توسعه ظرفیتهای مرز در استان تاکید کرد و گفت: توسعه زیرساختهای تجاری مرز در دستور کار دولت است.
در پایان معاون اول رئیس جمهور در خصوص تسریع در روند ارتقای مناطق مذکور در استان دستورات لازم اتخاذ نمود.
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