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۱۱ دی ۱۳۹۸، ۸:۳۳

استاندار ایلام:

ایجاد بازارچه هلاله شمالی در ایلام منجر به توسعه استان می شود

ایجاد بازارچه هلاله شمالی در ایلام منجر به توسعه استان می شود

ایلام - استاندار ایلام گفت: ایجاد بازارچه هلاله شمالی در ایلام منجر به توسعه و اشتغال در استان می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم سلیمانی دشتکی در دیدار با جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، ضمن تقدیر و تشکر از خدمات دولت در استان به ویژه در حوزه تقسیمات کشوری و شهرستان شدن هلیلان در ادامه خواستار ارتقای دیگر مناطق استان از جمله چوار و آسمان‌آباد شد و گفت: از مهم‌ترین خواسته و مطالبات مردمی ارتقای این دو منطقه با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود است.

وی ادامه داد: در خصوص شهرستان شدن چوار و بخش شدن آسمان‌آباد پیگیری‌های فراوانی انجام شده است و امیدواریم که در روند این مهم تسریع ایجاد شود.

وی ابراز امیدواری کرد که بحث شهرستان شدن چوار در اوایل سال جاری در هیئت دولت مطرح شود و در مسیر بخش شدن آسمان‌آباد تسریع بیشتر صورت پذیرد.

سلیمانی دشتکی، پیگیر ایجاد بازارچه هلاله شمالی شد و گفت: امروز مرز مشترک یکی از مزیت‌ها و ظرفیت‌های مهم استان و کشور برای توسعه و دور زدن تحریم‌ها است و می‌طلبد دولت در احیاء این ظرفیت‌ها اهتمام جدی داشته باشد.

وی در ادامه خواستار ایجاد سرمایه گذاری شرکت‌ها و بنیادها با توجه به ظرفیت‌های مهم استان شد و گفت: البته دولت تاکنون در امر سرمایه گذاری در استان اقدامات بسیار خوبی انجام داده است اما برای توسعه و رفع محرومیت‌ها و کاهش معضل بیکاری کماکان نیازمند مشارکت و توجه بیشتر دولت و بخش خصوصی در این زمینه هستیم.

بر اساس این گزارش معاون اول رئیس جمهور ضمن تشکر و قدردانی ایلامی‌ها در صحنه‌های مختلف از جمله مرزداری در دوران دفاع مقدس گفت: امروز نیز این استان در بحث اربعین و مرز در جایگاه مهم و با اهمیتی است و نقش مهمی و ارزنده‌ای در سطح ملی ایفا می‌کند.

جهانگیری در ادامه ضمن تشکر از زحمات استاندار ایلام در پیگیری امور مختلف به ویژه در امر سرمایه گذاری گفت: از برنامه‌های مهم دولت برای توسعه مناطق مختلف کشور بویژه مناطق محروم استفاده از ظرفیت‌های سرمایه گذاری و شکوفایی توانمندی‌های منطقه است و دولت در این زمینه روند سرمایه گذاری در استان را تسریع می بخشد.

جهانگیری در ادامه بر توسعه ظرفیت‌های مرز در استان تاکید کرد و گفت: توسعه زیرساخت‌های تجاری مرز در دستور کار دولت است.

در پایان معاون اول رئیس جمهور در خصوص تسریع در روند ارتقای مناطق مذکور در استان دستورات لازم اتخاذ نمود.

کد مطلب 4812944

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