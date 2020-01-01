به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، رئیس کل دادگستری استان کرمان با سفر به شهرستان جیرفت با ۳۱ نفر از خانواده معظم شهدا و ایثارگران و جانبازان دیدار و به مشکلات حقوقی و قضائی آنان رسیدگی کرد.

یدالله موحد در پایان این دیدار اظهار داشت: در راستای سیاست‌های کلان قوه قضائیه و تأکیدات رئیس قوه قضائیه رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضائی شهروندان و تکریم ارباب رجوع در اولویت کار دستگاه قضائی است.

وی اعلام کرد: این نشست صمیمانه که با هماهنگی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام شد، مسئولان قضائی استان پای صحبت‌های خانواده معزز شهدا و ایثارگران نشستند و درخواست‌ها مورد بررسی قرار گرفت و دستورات مقتضی صادر شد.

رئیس شورای قضائی استان کرمان اظهار کرد: فردا هم مسئولان قضائی استان کرمان با شهروندان جیرفتی در محل دادگستری دیدار خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه عمده درخواست مراجعان به مدیران قضائی مربوط به تسریع در رسیدگی به پروند هاست، افزود: دعاوی حقوقی و اختلافات ملکی در صدر درخواست‌های شهروندان استان کرمان در ملاقات‌های مردمی است.