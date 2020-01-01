نام سرمربی استقلال در فهرست ارسالی به AFC چه کسی است؟

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام رسمی باشگاه استقلال، روز گذشته و با یک روز تعجیل لیست آسیایی آبیها اعلام شد تا این باشگاه مقدمات شرکت در اولین دیدار خود در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا را فراهم کند.
در حالی که آبیهای پایتخت این فرصت را داشتند تا لیست شان را امروز ارسال کنند، ستاد آسیایی این باشگاه یک روز قبل از پایان مهلت قانونی این لیست را آماده و ارائه نمود تا نفرات آسیایی این تیم مشخص شوند.
این اتفاق در حالی افتاد که هنوز از نتیجه مذاکرات دوحه خبر دقیقی در دست نیست و هیچ خبری از سوی باشگاه و استراماچونی رسانهای نشده است تا این سئوال پیش آید در مقابل نام سرمربی در لیست آسیایی استقلال نام چه شخصی نوشته شده است.
این میتواند نشانهای از توافق نهایی با استراماچونی باشد و این که آبیها به توافق کلی با سرمربی سخت گیرشان دست یافتهاند و با حساب کردن روی قول و قرارهایی که در دوحه گذاشته شده، لیست آسیایی شان را ارسال کردهاند.
آبی پوشان روز اول بهمن ماه در تهران در نخستین دیدار پلی آف خود در لیگ قهرمانان آسیا به میدان خواهند رفت.
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