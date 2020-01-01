به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال هنوز از چالش هایی مانند هیات فوتبال استان تهران و تیم امید و مسائل مرتبط با آنها به طور کامل و نتیجه بخش عبور نکرده که به واسطه استعفای یکباره مهدی تاج از ریاست با چالش بزرگتری برای انتخابات مواجه شده است.

این در حالی است که طبق اساسنامه فدراسیون فوتبال، حدود ۵ ماه تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی باقی مانده و همین مسئله ابهاماتی در مورد زمان برگزاری مجمع و انجام آن در سال جاری یا سال آینده ایجاد کرده است. با همه اینها وزارت ورزش تاکید دارد که در مورد انتخابات فدراسیون فوتبال و زمان آن هیچ ورودی نخواهد داشت.

مهدی علی نژاد سرپرست معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در مورد انتخابات فدراسیون فوتبال و زمان برگزاری آن اعضای هیات رئیسه این فدراسیون تصمیم گیرنده خواهند بود. وزارت ورزش هیچ ورود و دخالتی در این زمینه نخواهد داشت.

وی با یادآوری اینکه نشست اولیه برای تعیین تکلیف مدیریت فدراسیون فوتبال و انتخاب سرپرست در محل وزارت ورزش برگزار شد، خاطرنشان کرد: صرفا برای اینکه در جریان موضوع قرار بگیریم اقدام به برگزاری این نشست کردیم وگرنه فدراسیون فوتبال در مورد انتخابات عملکردی مستقل دارد. وزارت ورزش در هیچ موردی به آن ورود نمی کند اما در عین حال نظارت لازم را خواهیم داشت.

سرپرست معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش تاکید کرد: انتخابات فدراسیون فوتبال باید به طور کامل طبق اساسنامه برگزار شود. نظارت وزارت ورزش هم از این حیث است که برگزاری انتخابات منافاتی با اساسنامه نداشته باشد.

علی نژاد در پاسخ به این پرسش که «وزارت ورزش برای برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال در سال جاری یا سال آینده هیچ توصیه ای ندارد؟» نیز گفت: در این زمینه هم ورودی نخواهیم داشت. تا آنجا هم که اطلاع دارم هنوز تصمیم قطعی برای تعیین زمان انتخابات گرفته نشده است اما قطعا با مدیریت آقای بهاروند همه مسائل به خوبی و قانونی پیش خواهد رفت.