بارش پراکنده باران در برخی محورهای خراسان رضوی

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت محورهای شمالی اظهار کرد: شاهد تردد روان در محورهای هراز، چالوس، فیروزکوه و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت) هستیم.

وی افزود: درضمن محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها گفت: همچنین شاهد ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج و کرج-تهران حدفاصل ساسانی تا پل کلاک هستیم.

سرهنگ رحمانی ادامه داد: بارش پراکنده باران در برخی از محورهای استان خراسان رضوی گزارش شده است، شایان ذکر است جهت تردد در محورهای کوهستانی و برفگیر کشور به همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی الزامی است.