تزریق ۱۰میلیون یورو اعتبار آزمایشگاهی به دانشگاهها

عبدالساده نیسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در حوزه زیرساخت، ۲ پروژه مهم در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: یکی پروژه خرید و به روز رسانی تجهیزات آزمایشگاهی که طبق قانون بودجه ۱۳۹۸ مقرر شد ۴۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی به ما پرداخت شود و خوشبختانه موافقتنامه آن میان ما و سازمان برنامه به امضا رسیده است و اکنون صندوق باید ۲۵ درصد آن، یعنی معادل ۱۰ میلیون یورو را بصورت ریالیِ ارز نیمایی پرداخت کند تا بین دانشگاه‌ها توزیع کنیم.

شاخص‌های توزیع اعتبار آزمایشگاهی در دانشگاه‌ها

مدیر دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی وزارت علوم افزود: این توزیع بر اساس شاخص‌هایی همچون خدمات آزمایشگاهی، وجود آزمایشگاه مرکزی، برخورداری دانشگاه‌ها از تجهیزات «های تک»، معین بودن دانشگاه، داشتن تولیدات ملی و بین المللی دانشگاه از جمله مقاله و مراکز رشد و واحدهای فناوری و همچنین برخوردار بودن و یا کم برخوردار بودن دانشگاه، صورت خواهد گرفت.

فقط باید قطعات داخلی خریداری شود

نیسی ادامه داد: در این بین موضوع مهم آن است که این پول فقط باید خرج ۲ کار شود؛ یکی در زمینه خرید تجهیزات و یکی هم بروز رسانی. این نکته هم حائز اهمیت است که در بروزرسانی، دانشگاه‌ها اجازه پرداخت برای حق الزحمه یا مشاوره ندارند و در بحث خرید نیز، فقط باید قطعات تولید داخل خریداری شود.

دانشگاه‌های بزرگ باید به دانشگاه‌های کوچک خدمات ارائه دهند

وی با اشاره به اینکه در حوزه زیرساخت یکی از پروژه‌های مهم ما گرنت آزمایشگاهی است، اظهار کرد: در گرنت آزمایشگاهی ما آئین نامه‌ای داریم که کارهای قانونی آن صورت گرفته ولی هنوز ابلاغ نشده است، بر اساس این آئین نامه قرار است پس از آنکه پول بین دانشگاه‌ها توزیع شد، به آنها خدمات بدهیم. یعنی؛ دانشگاه‌های بزرگ که پول را دریافت و تجهیزات را خریداری کردند، موظف می‌شوند که به اساتید، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه‌های کوچک خدمات آزمایشگاهی ارائه دهند.