روحانی وارد اردبیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان پیش از ظهر چهارشنبه برای افتتاح و کلنگ زنی برخی از پروژه‌های مهم عمرانی و اقتصادی و بازدید از روند پیشرفت امور در استان وارد فرودگاه اردبیل شد.

همچنین چندی از اعضای هیئت دولت و وزیران نیز روحانی را در این سفر همراهی می‌کنند.

در طول این سفر وزیران دولت نیز در شهرهای مختلف استان و در محل افتتاح یا کلنگ زنی پروژه‌ها حاضر خواهند شد.

طبق برنامه اعلامی وزیر صنعت، معدن و تجارت، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، وزیر ارتباطات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و علوم پزشکی در شهرستان اردبیل حاضر خواهند شد.

همچنین حجت‌الاسلام علوی وزیر اطلاعات از شهرهای سرعین و نیر بازدید خواهد کرد، وزیر میراث فرهنگی در آئین افتتاح پل تمام شیشه‌ای هیر حضور به هم رسانده و وزیر راه و شهرسازی نیز از پروژه‌های مرتبط با این وزارت در شهرهای اردبیل و نمین بازدید خواهد کرد.

حضور نوبخت معاون رئیس جمهور در جلسه شورای اداری، امیری معاون رئیس جمهور در امور مجلس در شهرستان گرمی، بازدید وزیر بهداشت از مراکز درمانی شهرستان پارس آباد و حضور وزیر نیرو در مشگین‌شهر از دیگر برنامه‌های سفر اعضای هیئت دولت در استان خواهد بود.

گفتنی است به علت تراکم برنامه‌ها و برودت هوا در اردبیل، رئیس جمهور در استان دیدار مردمی نخواهد داشت.

افزایش اعتبارات استانی، تکمیل راه آهن اردبیل میانه و رایزنی برای احداث خط ریلی پارس آباد، توجه به ایمنی و چهار بانده کردن جاده‌ها، توجه ویژه به صنعت گردشگری استان، زمینه سازی برای راه اندازی شهرک صنعتی مشترک ایران و جمهوری آذربایجان و توسعه و احیای واحدهای تولیدی و صنعتی برای رونق تولید و کارآفرینی در منطقه از جمله مهمترین موارد برای پیگیری مسئولان استانی از رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت عنوان شده است.