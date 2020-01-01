شهلا ریاحی بازیگر پیشکسوت سینما درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، شهلا ریاحی بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون شب گذشته ۱۰ دیماه در تهران درگذشت.
سیدعباس عظیمی مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تأیید این خبر اعلام کرد درباره برنامه تشییع و بدرقه این هنرمند اطلاعرسانی خواهد شد.
شهلا ریاحی متولد ۷ بهمن ۱۳۰۵ بود و در فیلمهایی چون «گلنار»، «پرنده کوچک خوشبختی»، «در مسیر تندباد»، «دلشدگان»، «میخواهم زنده بمانم» و… به ایفای نقش پرداخته بود. «دعوت به شام» در سال ۷۹ آخرین نقشآفرینی زندهیاد ریاحی بر پرده سینما بود.
خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند را به خانواده ریاحی و جامعه هنری ایران تسلیت میگوید.
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