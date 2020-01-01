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۱۱ دی ۱۳۹۸، ۹:۰۰

در سن ۹۳ سالگی؛

شهلا ریاحی بازیگر پیشکسوت سینما درگذشت

شهلا ریاحی بازیگر پیشکسوت سینما درگذشت

شهلا ریاحی بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون شب گذشته بر اثر کهولت سن درگذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، شهلا ریاحی بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون شب گذشته ۱۰ دی‌ماه در تهران درگذشت.

سیدعباس عظیمی مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تأیید این خبر اعلام کرد درباره برنامه تشییع و بدرقه این هنرمند اطلاع‌رسانی خواهد شد.

شهلا ریاحی متولد ۷ بهمن ۱۳۰۵ بود و در فیلم‌هایی چون «گلنار»، «پرنده کوچک خوشبختی»، «در مسیر تندباد»، «دلشدگان»، «می‌خواهم زنده بمانم» و… به ایفای نقش پرداخته بود. «دعوت به شام» در سال ۷۹ آخرین نقش‌آفرینی زنده‌یاد ریاحی بر پرده سینما بود.

خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند را به خانواده ریاحی و جامعه هنری ایران تسلیت می‌گوید.

کد مطلب 4812976
زهرا منصوری

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    نظرات

    • سعید IR ۰۹:۲۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
      0 0
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      خدا رحمتش کنه ،روحش شاد و یادش گرامی......
    • تو IR ۰۹:۳۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد ویادش گرامی باد
    • قنبری IR ۰۹:۳۷ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
      10 0
      پاسخ
      روحش شاد ...
    • IR ۰۹:۵۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
      10 0
      پاسخ
      ایشون اولین کارگردان زن ایران بودند که فیلم مرجان 1335 را کارگردانی کردند. اگر این مطلب را در خبر می آوردید بد نبود
    • مرادی IR ۱۰:۲۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
      6 0
      پاسخ
      روحشان شاد ان‌شاالله. خاطرات خوبی از فیلمهایشان داریم

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