۷۶۰میلیون دلار محصولات تولیدی استان مرکزی به خارج از کشور صادر شد

اسماعیل حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالاها و محصولات غیرنفتی تولیدی در استان مرکزی به کشورهای مختلف جهان صادر شده است.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی افزود: صادرات محصولات تولیدی استان مرکزی طی مدت مذکور امسال از نظر ارزش ریالی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد افزایش و از نظر وزنی ۲۴ درصد افزایش داشته است.

حسینی بیان کرد: محصولات صادراتی استان مرکزی در سال جاری تاکنون به ۸۰ کشور جهان صادر شده و بیشترین کالاهای صادر شده استان شامل شمش، پلی اتیلن سنگین، بلور و شیشه، انواع هیدروکربور و… بوده است.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی با اشاره به واردات استان مرکزی از کشورهای دیگر طی سال جاری نیز خاطرنشان ساخت: طی مدت ذکر شده حدود ۳۴۹ میلیون دلار کالا به وزن بیش از ۱۳۳ هزار تن از دیگر کشورهای جهان به استان مرکزی وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته هم از نظر وزنی و هم ارزش ریالی افزایش نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: همچنین در این مدت، گمرکات استان مرکزی بیش از یک هزار و ۲۹۹ میلیارد ریال درآمد ملی و استانی و بیش از یک هزار و ۳۴۸ میلیارد ریال درآمد از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده کسب کرده که هر دو نسبت به سال گذشته با افزایش روبرو بوده است.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی اضافه کرد: طی بازه زمانی ذکر شده ۴۹۹ پرونده قاچاق انواع کالا در گمرکات استان مرکزی تشکیل شده که حجم ریالی این پرونده‌ها مجموعاً بیش از ۹۵۲ میلیارد ریال است و هم از لحاظ تعداد پرونده‌های تشکیل شده و هم از نظر مجموع حجم ریالی پرونده‌ها، نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان می‌دهد.

گفتنی است ارزش ریالی صادرات محصولات غیرنفتی استان مرکزی در سال گذشته به بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رسید.