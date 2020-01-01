ایران قابلیت های خوبی برای صادرات دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بابک دین‌پرست سه شنبه شب طی بازدید از یک کارخانه تولید فرش در قائمشهر در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این کارخانه با تولید روزانه ۱۰ هزار متر مربع فرش و ۲۵ تن نخ از کارخانه‌های بسیار خوب محسوب می‌شود.

معاون اقتصادی وزیر کشور از جذب ۳۰۰ نیروی کار جدید در این کارخانه خبر داد وافزود: سالن طرح توسعه کارخانه فرش ساوین تا پنجم اسفند افتتاح خواهدشد و ۳۰۰ نفر نیروی کار جدید به ۷۰۰ پرسنل موجود اضافه خواهند شد و همچنین میزان نخ تولیدی هم از ۲۵ تن به ۴۰ تن خواهد رسید.

وی تصریح کرد: در شرایط تحریم، گروه سرمایه‌گذاری کارخانه با همکاری دستگاه‌های استانی و شخص استاندار توانسته است برای ایجاد فاز سوم و تولید پارچه‌های خاص اقدام کند.

دین‌پرست مشکل وام معوقه این کارخانه را مطرح کرد و گفت: با مذاکره با بانک مربوطه در طی چند روز آینده این مشکل برطرف خواهد شد.

معاون وزیر کشور عنوان کرد: در سالهای اخیر با تدابیر مقام معظم رهبری یک همکاری و هماهنگی بی نظیری در کشور برای رونق تولید صورت گرفت تا رونق تولید و اشتغال فعلی حفظ شود وتلاش برای افزایش تولید و اشتغال‌زایی را در دستور کار خود قرار داده‌ایم.

وی ابلاغ و تشکیل ستادهای رفع موانع تولید را مهمترین وظیفه دولت در شرایط کنونی تحریم دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران با هم مرز بودن با ۱۵ کشور ظرفیت بسیار خوبی برای صادرات دارد که اقدامات بسیار خوبی هم در این زمینه انجام گرفته‌است