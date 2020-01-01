پخت کیک سلامتی کودکان مبتلا به سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم کودکان محک با آرزوی بهبودی برای تمام کودکان مبتلا به سرطان سرزمین‌مان کیک پختند.

کودک مبتلا به سرطان دیروز، کودک بهبود یافته امروز

اقامتگاه ستارخان مختص بیماران پیوند مغز استخوان تحت حمایت محک است که با هدف اقامت کودک بیمار و همراه وی پس از عمل، تجهیز و توسعه یافته ‌است و امسال جشن سلامتی کودکان بهبودیافته محک در این اقامتگاه برگزار شد. کودکان بهبودیافته با خوشحالی در این جشن حضور پیدا کردند تا امیدی شوند در دل فرزندان مبتلا به سرطان و خانواده‌هایشان که بتوانند با انگیزه بیشتری مسیر درمان را طی کنند.

یکی از مهمانان این جشن، سعید، فرزند بهبود یافته محک بود که ۲۶ سال سن دارد و تقریباً ۱۱ سال است که سلامتی خود را بعد از عمل پیوند بدست آورده است. او از شیراز برای حضور در این مراسم به اقامتگاه ستارخان آمده بود.

حمیرا سال سوم دانشگاه است و در رشته معماری تحصیل می‌کند؛ فرزند بهبود یافته محک با پخت کیک فنجانی در اقامتگاه، انگیزه رسیدن روزهای خوش بهبودی در آینده را برای کودکان محک تقویت کرد.

در این مراسم کودکان محک در حال و هوای شادی شیرینی سلامتی و عطر خوش کیک، با دوستانشان عکس‌ گرفتند تا بعد از رفتن از اقامتگاه و برگشتن به شهرشان یادگاری دوستی‌هایشان را با خودشان ببرند.

تجربه پخت کیک سلامتی

بابک رحمانی مدیر کارگروه نان و شیرینی انجمن خوراک و نوشیدنی ایران در خصوص برگزاری این جشن گفت: امروز به مناسبت روز کودکان بهبود یافته از بیماری سرطان محک برای دومین بار در سال جاری در کنار این عزیزان بودیم تا در تجربه پخت کیک سلامتی‌شان سهیم باشند. مواد اولیه کیک توسط آشپزهای انجمن منطبق با رژیم غذایی که کارشناسان محک به ما اعلام کرده‌اند، آماده شد و کودکان در یک برنامه آموزشی و تفریحی آن را فقط در قالب‌های کیک فنجانی ریخته و تزئین کردند.

وی افزود: ساختن روزهای شاد در مسیر درمان بیماری برای کودکان مبتلا به سرطان بسیار اهمیت دارد. سایر نهادها و انجمن‌ها نیز می‌توانند با همکاری محک در ساختن خاطره‌ای زیبا برای کودکان مبتلا به سرطان همراه شوند.

جشن سلامتی ۶ هزار و ۵۰۰ کودک مبتلا به سرطان در ۲۸ سال

هفتم دی روز تولد کیانا دختر بنیان‌گذار محک، که بهبودیافته از سرطان است، در تقویم محک با عنوان روز کودکان بهبودیافته ثبت شده است. در طول ۲۸ سال گذشته بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ کودک مبتلا به سرطان تحت حمایت محک، توانستند بیماری سرطان شکست دهند.

این موسسه قدردان تمامی نیکوکارانی است که با استمرار مشارکت خود در تأمین هزینه دارو و درمان کودکان مبتلا به سرطان آنها را تا رسیدن به قله سلامتی همراهی می‌کنند.

به امید روزی که شاهد بهبودی تمامی کودکان مبتلا به سرطان سرزمین‌مان باشیم.