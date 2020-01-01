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۱۱ دی ۱۳۹۸، ۹:۲۰

گردانهای حزب الله عراق:

ترامپ مرتکب حماقت بزرگی شده است/حمله به سفارت آمریکا درس اول بود

ترامپ مرتکب حماقت بزرگی شده است/حمله به سفارت آمریکا درس اول بود

گردان های حزب الله عراق تاکید کرد که رئیس جمهوری آمریکا مرتکب حماقت بزرگی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، گردان های حزب الله عراق وابسته به نیروهای حشد شعبی با صدور بیانیه ای اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور باید بداند که مرتکب حماقت بزرگی شده که بدون شک باعث سقوط وی و مزدورانش در عراق و منطقه خواهد شد.

در ادامه این بیانیه آمده است که حمله به سفارت آمریکا در عراق نخستین درس از فصل اول عزت به شمار می رود. درس دوم از فصل اول، تصویب قانون اخراج نظامیان اشغالگران و نیروهای وابسته به آن از عراق خواهد بود.

در این بیانیه تاکید شده است: پارلمان عراق باید قانون اخراج نظامیان آمریکایی که در ریختن خون عراقی ها و گسترش فساد در این کشور دست داشته اند را تصویب کند.

هواپیماهای آمریکایی  یکشنبه (۸ دی‌ماه) شب مقر نیروهای تیپ‌های ۴۵ و ۴۶ حشد شعبی در منطقه القائم در غرب استان الانبار را هدف گرفتند. در این تجاوز نظامی دستکم ۲۷ نفر از نیروهای حشد شعبی به شهادت رسیدند.

کد مطلب 4812989
فاطمه صالحی

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    نظرات

    • IR ۰۲:۲۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۲
      0 0
      پاسخ
      به چه اجازه ای شما وارد کشور مسلمان عراق شده اید. شما مزدور هستید وهیچ کس به شما خوش آمد گویی نگفته کشورهای مسلمان باید یک حرف یک دین شماها را نمی پذیرند. شما امریکاها حرام زاده وغارتگر هستید

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