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۱۱ دی ۱۳۹۸، ۹:۲۲

به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب(س)؛

هزاران نفر از پرستاران با رهبر انقلاب دیدار کردند

هزاران نفر از پرستاران با رهبر انقلاب دیدار کردند

در سالروز ولادت حضرت زینب (س) هزاران نفر از پرستاران سراسر کشور صبح امروز با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سالروز ولادت حضرت زینب (س) هزاران نفر از پرستاران سراسر کشور صبح امروز با حضور در حسینیه امام خمینی (ره) با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.

اخبار تکمیلی متعاقباً منتشر می‌شود.

کد مطلب 4812993
زهرا علیدادی

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