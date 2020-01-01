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۱۱ دی ۱۳۹۸، ۹:۱۹

بازگشت به زندگی پس از ۱۹ سال بارضایت اولیا دم در قزوین

بازگشت به زندگی پس از ۱۹ سال بارضایت اولیا دم در قزوین

قزوین- با تلاش واحد صلح و سازش قتل عمد شورای حل اختلاف قزوین قاتل پس از ۱۹ سال از قصاص رهایی یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، زمستان سال ۷۹ در پی گزارشی مبنی بر وقوع نزاع دسته جمعی متأسفانه شخصی به قتل رسیده و متهم بعد از بازداشت به اتهام خود اعتراف و پس از رسیدگی‌های قضائی رأی دادگاه مبنی بر وقوع قتل عمد و اجرای حکم قصاص صادر می‌شود.

پرونده فوق در سال ۹۳ جهت ایجاد صلح و سازش به واحد ویژه مصالحه قتل استان ارجاع شد که بعد از پیگیری‌ها، جلسات متعدد، ملاقات حضوری با خانواده اولیا دم و تماسهای تلفنی و مراجعه به زندان مرکزی خوشبختانه اولیا دم مقتول از اجرای حکم قصاص گذشت کرده و رضایت خود را اعلام داشتند.
 

کد مطلب 4812995

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