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۱۱ دی ۱۳۹۸، ۹:۲۱

رئیس مرکز سنجش به مهر خبر داد:

۹ هزار نفر در آزمون دستیاری پزشکی ثبت نام کردند

۹ هزار نفر در آزمون دستیاری پزشکی ثبت نام کردند

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی با اشاره به آمار ثبت نام در آزمون دستیاری تخصصی پزشکی گفت: مهلت مجدد ثبت نام شنبه ۱۴ دی ماه آغاز می شود.

دکتر آبتین حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی از دوم دی ماه ۹۸ آغاز شد و دوشنبه ۹ دی ماه ۹۸ به پایان رسید و در این مدت ۹ هزار و ۱۰۰ نفر ثبت نام کردند.

وی گفت: به منظور تسهیلات برای افرادی که در مهلت مقرر موفق به ثبت نام نشدند، مهلت مجددی در نظر گرفته شده که این فرصت از روز شنبه ۱۴ دی ماه آغاز می شود و روز دوشنبه ۱۶ دی ماه به پایان می رسد.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی ۸ اسفندماه ۹۸ برگزار می شود.

وی با اشاره به سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار رشته های فوق تخصصی بالینی پزشکی گفت: ثبت نام در این آزمون نیز از اول دی ماه ۹۸ آغاز شد و دوشنبه ۹ دی ماه ۹۸ به پایان رسید و در این مدت حدود ۴۰۰ نفر در آن ثبت نام کرده اند.

حیدرزاده افزود: سی و هفتمین دوره پذیرش دستیار رشته های فوق تخصصی بالینی پزشکی در روز پنجشنبه ۳ بهمن ۹۸ برگزار می شود.

کد مطلب 4812997

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