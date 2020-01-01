آمریکا با تحریم های دارویی ایران دست به جنایت زده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی، با اشاره به تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران در نامه‌ای به «تدروس آدانوم» دبیرکل سازمان جهانی بهداشت، اظهار داشت: همانطور که مسلماً آگاه هستید، ایرانیان قربانی جنگ اقتصادی هستند که توسط دولت ایالات متحده آمریکا تحمیل شده است.

وی در بخشی از این نامه تاکید کرده است: محدودیت‌های شدید اعمال شده توسط آمریکا تهیه و واردات دارو و وسایل پزشکی را برای شهروندان ما غیر ممکن کرده است در حالی که دولت آمریکا مدعی است که تحریم‌های اقتصادی آنان علیه ایران شامل دارو، مواد غذایی و وسایل پزشکی نمی‌شود، اما واشنگتن تقریباً تمام معاملات مالی ایران از طریق سیستم بانکی بین المللی را مسدود کرده است.

به گفته نمکی، آمریکا با اعمال قوانین سختگیرانه در حقیقت انجام معاملات بشردوستانه توسط شرکت‌ها را محدود کرده و مانع ورود کالاهایی پزشکی به ایران است.

وزیر بهداشت افزود: به دنبال نامه قبلی من در تاریخ ۱۷ نوامبر (۲۶ آبان) ۲۰۱۹، اوضاع بدتر شده است و ما برای رفع این اوضاع وخیم، مطلقاً اقدامی از جامعه بین المللی و به ویژه هیچیک از نمایندگان سازمان ملل ندیده‌ایم.

براساس نامه نمکی به دبیرکل سازمان جهانی بهداشت، آمریکا با تحریم ایران، نه تنها متهم به انجام «تروریسم اقتصادی» است، بلکه علیه شهروندان ایرانی دست به ارتکاب جنایت علیه بشریت زده است.

وی با اشاره به تحریم‌های آمریکا یادآور شده که موانع عمده بر واردات مواد غذایی، دارو و وسایل پزشکی و گزینه‌های درمانی موجود برای بیماران ایرانی تأثیر گذاشته است. به طور خاص، من بر تحریم‌های جدید آمریکا علیه داروهای ۳۴۵ بیمار موکوپلی‌ساکاریدوز (MPS) متذکر می‌شوم که دو شرکت آمریکایی مانع ارسال داروهای این نوع از بیماری به ایران می‌شوند.

به گفته وزیر بهداشت، جمهوری اسلامی ایران همواره بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل به دنبال تعامل سازنده و عزتمندانه با جهان بوده است. در مقابل، ایالات متحده بدون توجه به حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل با خروج یکجانبه از توافق هسته‌ای تحریم‌های اقتصادی علیه ایران اعمال کرده است.

نمکی به دبیرکل سازمان بهداشت جهانی یاد آور شد: می‌خواهم به شما اطلاع دهم که صدها کودک ایرانی مبتلا به MPS به دلیل کمبود داروهای فوق در معرض خطر مرگ و میر و عوارض جانبی قرار گرفته‌اند.