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۱۱ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۰۸

لیگ برتر والیبال بانوان؛

کار سخت اطلس مقابل ذوبی‌های صدرنشین/میزبانی شیراز از نارنجی پوشان

کار سخت اطلس مقابل ذوبی‌های صدرنشین/میزبانی شیراز از نارنجی پوشان

در دیدارهای هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر والیبال بانوان تیم اطلس کار سختی مقابل تیم ذوب آهن خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر والیبال بانوان فردا پنج شنبه از ساعت ۱۵ با برگزاری سه دیدار پیگیری خواهد شد. این هفته تیم سایپا تهران که با یک بازی کم‌تر در رده دوم جدول رده بندی قرار دارد در شیراز میهمان تیم رده چهارمی ستارگان خواهد بود.

در دیگر بازی تیم توسعه اطلس که بدون پیروزی با چهار شکست در رده هشتم جدول رده بندی قرار دارد کار سختی مقابل تیم ذوب آهن اصفهان، مدافع عنوان قهرمانی در پیش دارد.

برنامه دیدارهای هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر والیبال بانوان

* ستارگان فارس - سایپا

* شورا و شهرداری قزوین - افق قم

* توسعه اقتصادی اطلس - ذوب‌آهن

جدول رده بندی لیگ برتر والیبال بانوان در پایان هفته پنجم؛

ردیف تیم‌ها بازی برد باخت امتیاز
۱ ذوب آهن ۵ ۵ - ۱۵
۲ سایپا ۴ ۴ - ۱۲
۳ اکسون تهران ۵ ۳ ۲ ۸
۴ ستارگان شیراز ۴ ۲ ۲ ۶
۵ شورا و شهرداری قزوین ۴ یک ۳ ۴
۶ پیکان تهران ۲ یک یک ۳
۷ باریج اسانس کاشان ۲ یک یک ۳
۸ اطلس تهران ۴ - ۴ -
۹ افق قم ۴ - ۴ -

کد مطلب 4813014
ساناز سلیمان آبادی

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