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۱۱ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۴۴

رئیس کل بیمه مرکزی در گفتگو با مهر:

مردم در بیمه‌های عمر سرمایه‌گذاری کنند

مردم در بیمه‌های عمر سرمایه‌گذاری کنند

رئیس کل بیمه مرکزی، خرید بیمه‌های عمر و زندگی را روشی برای سرمایه‌گذاری مطمئن دانست و گفت: ویژگی بیمه زندگی این است که هر فردی به هر اندازه می‌تواند در یک بازه زمانی مشخص، سرمایه‌گذاری کند.

غلامرضا سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تمرکز بیمه مرکزی در گسترش بیمه‌های عمر و زندگی است، گفت: در مواردی که قانون یک بیمه را همچون شخص ثالث، اجباری تعیین می‌کند، طبیعی است که شرکت‌های بیمه راحت‌تر می‌توانند مشتری جلب نمایند، اما مهمترین نکته برای شرکت‌های بیمه‌ای، در رشد بیمه‌های اختیاری این شرکتها است.

رئیس کل بیمه مرکزی افزود: در این میان، بیمه زندگی یک بیمه اختیاری است که بر این اساس، تاکید بیمه مرکزی شکل‌گیری شرکتهای بیمه تخصصی از جمله شرکت بیمه زندگی است که بتوانیم عملاً بیمه زندگی را در جامعه گسترش دهیم و این کاری بسیار با ارزش و پیچیده است که باید با روش‌های نوین، مردم و خانوارها را ترغیب به استفاده از این بیمه نماید.

وی در خصوص متوسط مبلغی که هر خانوار باید برای خرید بیمه زندگی بپردازد، تصریح کرد: دقیقاً مزیت بیمه زندگی به این نکته است که هر فردی به هر اندازه که می‌تواند در یک دوره زمانی مشخص، مبلغی را سرمایه‌گذاری کرده و از مزیت‌های آن بهره‌مند می‌شود؛ به نحوی که پرداخت از حداقل ۳۰ هزار تومان وجود دارد تا حتی سالانه ۵ تا ۱۰ میلیون تومان هم قابلیت سرمایه‌گذاری وجود دارد.

سلیمانی گفت: افراد هر چه سرمایه ارایه کنند، با سود و بازده مناسبی و با توجه به یک برنامه زمان بندی، در پایان دوره مبالغ مشخصی را دریافت می‌کنند.

کد مطلب 4813024

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    نظرات

    • جلیل TR ۱۴:۳۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
      8 0
      پاسخ
      لطفا تشریح کنید چه آورده برای بیمه گذار خواهد داشت با 10در صد سود؟ چه پس‌انداز ی خواهیم داشت آن هم با این تورم ؟
    • جلیل TR ۱۴:۳۵ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
      11 1
      پاسخ
      تا به حال در یک مکان تاریک بدون روشنایی راه رفتی؟
    • علی بهروزی IR ۰۹:۲۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۶
      0 1
      پاسخ
      سلام. من خیلی تحقیق کردم در مورد این موضوع و به این نتیجه رسیدم که با این رشد تورم و آینده مبهم کشور اصلا ارزش خرید نداره. ولی پیشنهاد من اینه که پولتون رو ببرید بورس. من خودم سهم کالا گرفتم

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