غلامرضا سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تمرکز بیمه مرکزی در گسترش بیمههای عمر و زندگی است، گفت: در مواردی که قانون یک بیمه را همچون شخص ثالث، اجباری تعیین میکند، طبیعی است که شرکتهای بیمه راحتتر میتوانند مشتری جلب نمایند، اما مهمترین نکته برای شرکتهای بیمهای، در رشد بیمههای اختیاری این شرکتها است.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: در این میان، بیمه زندگی یک بیمه اختیاری است که بر این اساس، تاکید بیمه مرکزی شکلگیری شرکتهای بیمه تخصصی از جمله شرکت بیمه زندگی است که بتوانیم عملاً بیمه زندگی را در جامعه گسترش دهیم و این کاری بسیار با ارزش و پیچیده است که باید با روشهای نوین، مردم و خانوارها را ترغیب به استفاده از این بیمه نماید.
وی در خصوص متوسط مبلغی که هر خانوار باید برای خرید بیمه زندگی بپردازد، تصریح کرد: دقیقاً مزیت بیمه زندگی به این نکته است که هر فردی به هر اندازه که میتواند در یک دوره زمانی مشخص، مبلغی را سرمایهگذاری کرده و از مزیتهای آن بهرهمند میشود؛ به نحوی که پرداخت از حداقل ۳۰ هزار تومان وجود دارد تا حتی سالانه ۵ تا ۱۰ میلیون تومان هم قابلیت سرمایهگذاری وجود دارد.
سلیمانی گفت: افراد هر چه سرمایه ارایه کنند، با سود و بازده مناسبی و با توجه به یک برنامه زمان بندی، در پایان دوره مبالغ مشخصی را دریافت میکنند.
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