به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از اعضای شورای سیاستگذاری همایش ملی «جایگاه حکمت اسلامی در انقلاب اسلامی» با حضور در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسرا ء با آیت الله جوادی آملی دیدار و گفتگو کردند.

آیت الله جوادی آملی در این دیدار اظهار کرد: مساله انقلاب ارتباط مستقیم با فقه و حقوق که موضوعاتی همچون جهاد و مبارزه با طاغوت را مطرح می‌کند، دارد. از سوی دیگر خود فقه و حقوق دارای ارتباط تنگاتنگ با حکمت و اصول است.

وی ادامه داد: حکمت از یونان نیامده است، یونان در واقع معبر فلسفه و حکمت است و نه مبدا و مصدر آن! این مطلب اساسی باید به وسیله اینگونه از همایش‌ها تبیین گردد. بیان ذلک این است که ابراهیم خلیل کاری انقلاب گونه کرد؛ ابتدا عده‌ای را به وسیله برهان، به راه راست هدایت کرد که تعداد این عده بسیار کم بود، در مرحله بعد دست به تبر برد و بت‌ها را شکست که در اثر آن عده بیشتری به حضرت گرویدند، اما وقتی جریان «بَرْداً وَ سَلاماً» پیش آمد با وجود اینکه رسانه به قدرت امروز نبود اما در اثر سنگینی و عظمت خبر، این خبر سراسر خاورمیانه را فراگرفت و یونان این پیام را دریافت کرد و افرادی چون سقراط را پروراند.

این استاد برجسته حوزه علمیه خاطرنشان کرد: وجود امام هشتم علیه السلام در دوران حضور خود در ایران که دوران ورود و نشر افکار و مکاتب مختلف شرق و غرب به ایران بود، هرگز جلو ورود یا ترجمه آثار فلسفی یونان و غیریونان را نگرفتند بلکه با آنها مواجه می‌شدند و به سوالات و شبهات آنها پاسخ می‌دادند، ما نیز باید به حضرت تاسی کنیم.

آیت الله جوادی آملی تأکید کرد: باید بدانید که دست شما پر است، شما میراث دار ابراهیم خلیل و سایر رسل و ائمه اطهار علیهم السلام هستید، این سرمایه اکنون در اختیار شماست، از این رو، امامِ حکیم، امام انقلاب شد! در واقع انقلاب اسلامی را «حکمت» پایه ریزی کرد، آنچه روحیه امام (ره) را متحول کرد، حکمت بود.

وی تصریح کرد: باید مشخص شود وقتی حکیم، بخواهد انقلابی را پایه ریزی کند چگونه می‌اندیشد، نمونه‌ای از این طرز اندیشیدن را می‌توان در کتاب «سه رساله» ملاصدرا دید که می‌گوید حسین بن علی علیه السلام در کربلا کشته نشد بلکه حضرت در سقیفه کشته شد! این نگاه عمیق حکیم به مساله ولایت، امامت، نبوت و حکومت است. این همان پیامی است که حکمت، به انقلاب اسلامی ما می‌دهد؛ اینکه اگر ایمان نباشد، اگر تفرقه و نفاق باشد، اگر بیگانه پرستی باشد بی شک وقایعی چون جریان کربلا اجتناب ناپذیر است. در نتیجه اساس همه انقلاب‌ها به حکمت بر می‌گردد لذا انقلاب اسلامی در حکمت اسلامی که همان دین است ریشه دارد.

این مفسر قرآن ابراز کرد: امروز نیز راه حفظ انقلاب و نظام، حفظ غدیر است! رسالت اصلی این همایش باید این باشد که دین و عقیده مردم از هر آسیبی محفوظ باشد تا زمانی که اینچنین باشد این نظام از هر خطری مصون می‌ماند و این وظیفه شما علما و محققین است که دین مردم را از خطر سقیفه محفوظ بدارید و غدیری نگه دارید.

آیت الله جوادی آملی در پایان به دست اندرکاران همایش ملی «جایگاه حکمت اسلامی در انقلاب اسلامی» توصیه کرد: اگر در این همایش جملات اندیشمندان و حکمای بزرگ ایران همچون فارابی و بوعلی در خصوص مبارزه با دشمن درونی و بیرونی جمع آوری بشود کار بسیار ارزشمندی خواهد بود چرا که در تبیین نگاه حکمای ایران به موضوع حکومت و نظام و مبارزه با دشمنان، کمک شایانی خواهد نمود.