استقلال رکورد بلاتکلیفی را شکست/ ۲۴ روز بدون کادر فنی

به گزارش خبرنگار مهر، شاید روزی که استراماچونی پیش از بازی تیمش مقابل پیکان حاضر به تمرین دادن آبی پوشان نشد و با پیراهن شخصی در تمرین حضور پیدا کرد، کمتر کسی فکرش را می‌کرد که کار او با استقلال به جاهای باریک بکشد و حضورش روی نیمکت این تیم تبدیل به معضلی به این بزرگی برای ورزش ایران شود.

استراماچونی که هنوز روی کاغذ سرمربی آبی پوشان محسوب می‌شود، صبح روز ۱۸ آذر و در حالی که بعد از ظهر همان روز تیمش در لیگ برتر با پیکان بازی داشت تهران را به مقصد رم ترک کرد و فرایند همه اتفاقات ۲۴ روز گذشته، بلاتکلیفی در این باشگاه است.

۲۴ روز از رفتن استراماچونی گذشته و مدیران مجموعه استقلال با همه تلاشی که کردند هنوز نتوانستند پاسخ قطعی او را برای بازگشت داشته باشند. هرچند برخی منابع نزدیک به استقلال خبر از نهایی شدن توافق می‌دهند، اما قبل از اعلام رسمی خبر نمی‌توان به این گمانه زنی‌ها استناد کرد.

استقلال بعد از خروج استراماچونی از تهران ۳ بار در ورزشگاه آزادی به میدان رفت که حاصل آن یک پیروزی، یک تساوی و یک شکست بود. آبی پوشان در این ۳ بازی ۵ امتیاز مهم مقابل پیکان و ماشین سازی از دست دادند تا فرصت حفظ صدرنشینی را از دست داده و پنج پله هم در جدول سقوط کنند.

باشگاه استقلال در این مدت ناخواسته چند رکورد عجیب را جابجا کرد. آنها اولین تیم تاریخ لیگ برتر شدند در حالی که روی کاغذ سرمربی داشتند، ۳ بازی بدون کادر فنی به میدان رفتند. استقلال اولین تیمی است که روزهای بلاتکلیفی نیمکتش در میانه فصل از ۲۴ روز تجاوز کرد و همچنین آنها می‌توانند اولین تیمی باشند که بیشترین تعطیلی نیم فصل را با بیشتر از دو هفته تعطیلی دارند.

همه این اتفاقات ناخوشایند در حالی برای آبی پوشان روی می‌دهد که این تیم در آستانه حضور در دیدارهای لیگ قهرمانان آسیا و نیم فصل دوم لیگ برتر قرار دارد و به جای آن که نقاط ضعفش با جذب بازیکنان مورد نیاز ترمیم شود، وقت با ارزشی را از کف می‌دهد. وقتی که شاید به قیمت ناکامی‌های بزرگی در این فصل تمام شود.