  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۱۱ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۰۱

با پایان مسابقات آزاد مردان؛

انتخاب ۱۶ تکواندوکار برای مسابقات ورود به اردوی تیم‌ ملی تکواندو

انتخاب ۱۶ تکواندوکار برای مسابقات ورود به اردوی تیم‌ ملی تکواندو

مسابقات آزاد کشوری بزرگسالان مردان روز سه‌شنبه به پایان رسید و ۱۶ تکواندوکار به مسابقات انتخابی و اردوی تیم ملی راه پیدا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، مسابقات آزاد کشوری بزرگسالان مردان (مرحله اول انتخابی تیم ملی) با حضور ۷۶۹ تکواندوکار از روز شنبه – ۷ دی‌ماه به مدت ۴ روز در فدراسیون تکواندو برگزار شد و در نهایت ۱۶ هوگوپوش موفق شدند به رقابت‌های ورود به اردوی تیم‌ملی راه پیدا کنند.

اسامی مدال آوران این رقابت‌ها به شرح ذیل است:

وزن اول (۵۴- کیلوگرم):
۱- علیرضا نظری (آذربایجان‌شرقی)
۲- یاشار عطاردی (تهران)
۳- امیررضا متولد شهرستانی (مازندران) - محمد آجورلو (قزوین)

وزن دوم (۵۸- کیلوگرم):
۱- ابوالفضل حاتمیان (تهران)
۲- حسین طالب‌پور (مازندران)
۳- محمد شرفی (خوزستان) - محمدرضا نوروزی (قزوین)

وزن سوم (۶۳- کیلوگرم):
۱- دانیال بزرگی (مازندران)
۲- سالار رحمتی (اصفهان)
۳- ابوالفضل قشقایی (تهران) - سهیل ابوالقاسم پور (آذربایجان شرقی)

وزن چهارم (۶۸- کیلوگرم):
۱- امیرحسین بهرآبادی (البرز)
۲- امیرسینا بختیاری (زنجان)
۳- اشکان زحمتکشان (لرستان) - علیرضا قیاسی (البرز)

وزن پنجم (۷۴- کیلوگرم):
۱- مهدی عابدینی (البرز)
۲- محمد صفایی (قم)
۳- حمیدرضا خدابخشی (مازندران) - سالار کرمی (فارس)

وزن ششم (۸۰- کیلوگرم):
۱- سیدحسین احسانی (مازندران)
۲- امیرعلی پروینی (البرز)
۳- مهدی قیاسی‌زاده (تهران) - علی قدوسی (مازندران)

وزن هفتم (۸۷- کیلوگرم):
۱- علیرضا نادعلیان (مازندران)
۲- علی نجفی (آذربایجان‌شرقی)
۳- سینا احمدنژاد (تهران) - محمدرضا مختاری (فارس)

وزن هشتم (۸۷+ کیلوگرم):
۱- محمدرضا خانی (اصفهان)
۲- آرش دباغ تفرشی (البرز)
۳- حسین قربانزاده (البرز) - حمیدرضا بدری (تهران)

علیرضا نادعلیان از مازندران فنی‌ترین بازیکن این رقابت‌ها لقب گرفت و علی اصغر اکرمی (البرز)، امیر محمدی (فارس)، محمد دولتی (سمنان) و علیرضا امینی (آذربایجان‌شرقی) نیز به عنوان بهترین داوران معرفی شدند.

نفرات اول و دوم این رقابت‌ها به مسابقات ورود به اردوی تیم‌ملی که ۲۱ دی‌ماه برگزار می‌شود، راه پیدا کردند. شرایط تکواندوکارانی که از حضور در این مرحله از رقابت‌ها معاف بودند و در مسابقات ۲۱ دی‌ماه حضور دارند به شرح زیر است:

- ملی پوشانی که در میان ۲۰ نفر برتر رنکینگ جهانی و المپیکی قرار دارند
- ملی پوشان حاضر در مسابقات قهرمانی جهانی ۲۰۱۹ - منچستر
- مدال آوران بازی‌های یونیورسیاد ۲۰۱۹
- مدال آوران المپیک نظامیان جهان ۲۰۱۹
- نفرات اول و دوم مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی ۲۰۱۹ - کیش
- نفرات اول و دوم مسابقات قهرمانی کشور ۱۳۹۸ - تبریز
- نفرات اول و دوم رنکینگ انفرادی اوزان هشتگانه لیگ برتر تکواندو «جام خلیج فارس» ۱۳۹۸ تا پایان هفته هفتم از دور خارج شدند.

کد مطلب 4813062
رضا خسروي

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها