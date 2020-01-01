به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله مصطفی محامی، نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان در همایش بصیرت افزایی تیپ ۳۸۸ نیروی زمینی ارتش و در جمع رزمندگان این تیپ در ایرانشهر اظهار داشت: خدمتگذاری به نظام اسلامی و مردم توفیق بزرگی است که خداوند به شما داده است و البته خدمت در مناطق محروم اجر و پاداش بیشتری دارد.
وی افزود: حضرت زینب (س) نقش بزرگی در حرکت دینی، سیاسی و اجتماعی اسلام داشت و ایشان میبایست الگوی همه ما در تحولات اجتماعی تاریخ باشد.
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان تاکید کرد: ایثارگری و فداکاری حضرت زینب (س) در حدی بود که ایشان در روز عاشورا علاوه بر برادران دو فرزند ایشان نیز شهید میشود اما از مسیر امام و دفاع از اسلام دست بر نمیدارد.
محامی تصریح کرد: این روزها یادآور حضور هوشمند و بصیرانه مردم در دفاع از انقلاب و اسلام در سال ۸۸ است؛ زمانی که فتنه رخ میدهد در واقع حق و باطل با هم مخلوط میشود که در چنین حالتی شناخت حق از باطل سخت میشود و در واقع تبدیل به یک امتحان بزرگ میشود.
وی با اشاره به روایتی از امام علی (ع) افزود: در هنگام فتنه، شیطان بر اولیائش مغلوب میشود که در چنین شرایطی شناخت حق و باطل از هم سخت میشود و در جامعه اسلامی دو دستگی بوجود آمده و قدرت و شوکت نظام اسلامی از بین میرود.
امام جمعه زاهدان تصریح کرد: در زمان بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فتنههای زیادی رخ داد که در چنین شرایطی شناخت حق از باطل سخت شده بود.
وی تاکید کرد: در زمان جنگ صفین یکی از مسلمانان به امام علی علیه السلام مراجعه میکند و میگوید در چنین شرایطی شناخت حق سخت است که امام در جواب این مرد میگوید حق را بشناس و بر طبق آن افراد را انتخاب کن.
آیت الله محامی افزود: آن چیزی که در این فتنهها مهم است این است که اگر دشمن حق و باطل را با هم مخلوط میکند ما نیز باید با تحلیل روشن نسبت به جدا کردن حق و باطل اقدام کنیم و دیگران را نیز آگاه کنیم.
وی بیان کرد: اگر بتوانیم نسبت به تحلیل اطراف خود قوی شویم، میتوانیم خود را نجات دهیم و در این راه خداوند برای ما شاخص قرار داده است و آن قرآن، پیامبر و اهل بیت و امروز علما و بزرگان دین به خصوص مقام معظم رهبری است که میتوانیم حق را بر طبق آن پیدا کنیم.
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان تاکید کرد: در زمان امام حسین علیه السلام عده زیادی برای تغییر نظر امام نسبت به سفر کربلا به ایشان مراجعه کردند و خواستند حضرت را از سفر منصرف کنند اما امام حسین علیه السلام نگاهی به بلندای تاریخ داشتند و به دنبال آگاهی تاریخ بودند.
وی افزود: در طول نهضت امام حسین (ع) جملهای مبنی بر منصرف کردن سفر برادر نمیبینید و ایشان با تمام وجود گوش به فرمان امام خود داشتند و تا هر جا که امام بودند حضرت زینب (س) نیز بودند و حتی بعد از عاشورا نیز حرکت به دوش ایشان بود.
امام جمعه زاهدان گفت: این حرکت زینبی همان درس بزرگی است که ما باید از این بانوی بزرگ اسلام بگیریم و ایشان را در فتنهها الگوی خود قرار دهیم.
نظر شما