به گزارش خبرنگار مهر، بهمن ماه زمان مقرر برای حضور ماموران آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) در ایران است.

نادو ایران در مورد دلیل این سفر توضیحی ارائه نکرده اما به نظر می رسد نمونه گیری از ورزشکاران یکی از دلایل اصلی برای سفر ماموران وادا باشد.

در آستانه برگزاری بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو و آماده سازی ورزشکاران کشورهای مختلف برای این رویداد، آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) نظارت خود بر عملکرد ورزشکاران مختلف را بیشتر کرده است. احتمالا در همین راستا آنها سفر به ایران را در برنامه گذاشته اند تا ورزشکاران المپیکی ایران را خارج از میادین رقابتی هم تحت نظر داشته باشند.

ورزش ایران تاکنون برای المپیک توکیو صاحب ۲۹ سهمیه شده است.