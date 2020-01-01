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۱۱ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۲۰

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان:

سمنان درنمایشگاه بین‌المللی صنایع‌دستی و سرمایه‌گذاری شرکت می‌کند

سمنان درنمایشگاه بین‌المللی صنایع‌دستی و سرمایه‌گذاری شرکت می‌کند

سمنان - مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان گفت: سمنان برای حضور در سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری، سرمایه‌گذاری و صنایع‌دستی تهران برنامه ویژه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان سمنان، مهدی جمال با بیان اینکه جلسه راهبردی سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری، سرمایه‌گذاری و صنایع‌دستی تهران برگزار شد، بیان کرد: میراث فرهنگی با شعار استان سمنان زیبا است، با جدیت هرچه بیشتر در این نمایشگاه حضور خواهد داشت.

وی گفت: هدف از شرکت در این نمایشگاه معرفی فضا و پتانسیل‌های موجود پیشران و پسران استان در حوزه‌های گردشگری، سرمایه‌گذاری و صنایع‌دستی به جامعه هدف است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان گفت: با توجه به حضور سمنان در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری، سرمایه‌گذاری و صنایع‌دستی تهران، امسال این اداره کل به عنوان سیاست‌گذار و با حضور فعال بخش خصوصی به معرفی پتانسیل‌های استان خواهد پرداخت و ملاک ارزیابی بخش خصوصی حضور جدی و با برنامه در نمایشگاه خواهد بود.

جمال افزود: سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری، سرمایه‌گذاری و صنایع‌دستی تهران از تاریخ ۲۳ تا ۲۶ بهمن ماه همزمان با ۴۱ سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 4813086

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