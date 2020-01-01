به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان سمنان، مهدی جمال با بیان اینکه جلسه راهبردی سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری، سرمایهگذاری و صنایعدستی تهران برگزار شد، بیان کرد: میراث فرهنگی با شعار استان سمنان زیبا است، با جدیت هرچه بیشتر در این نمایشگاه حضور خواهد داشت.
وی گفت: هدف از شرکت در این نمایشگاه معرفی فضا و پتانسیلهای موجود پیشران و پسران استان در حوزههای گردشگری، سرمایهگذاری و صنایعدستی به جامعه هدف است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان گفت: با توجه به حضور سمنان در دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری، سرمایهگذاری و صنایعدستی تهران، امسال این اداره کل به عنوان سیاستگذار و با حضور فعال بخش خصوصی به معرفی پتانسیلهای استان خواهد پرداخت و ملاک ارزیابی بخش خصوصی حضور جدی و با برنامه در نمایشگاه خواهد بود.
جمال افزود: سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری، سرمایهگذاری و صنایعدستی تهران از تاریخ ۲۳ تا ۲۶ بهمن ماه همزمان با ۴۱ سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار میشود.
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