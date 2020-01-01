آئین شصتمین سال تاسیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، دکتر علیرضا زالی در جلسه هم اندیشی آئین شصتمین سال تاسیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی افزود: عرق سازمانی فصل مشترکی است که با تکیه برآن می توان کارهای بزرگی انجام داد.

وی بابیان این که تا برگزاری مراسم سالگرد تاسیس دانشگاه فرصت زیادی باقی نمانده تاکیدکرد: تمامی ارکان دانشگاه باید اضطرار زمانی را درک کنند چرا که از دست دادن زمان محدودیت هایی برای اجرای این پروژه ارزشمند ایجاد خواهد کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی گفت: این مراسم که تقریبا در دومین نیمه بهمن ماه سالجاری برگزار خواهد شد، کاری بزرگ و در عین حال فشرده است. زمانی که مراسمی در سطوح ملی با تمرکز بر پیشینه یک موسسه برگزار می شود، دیگر صرفا یک جشنواره از جنس سایر جشنواره های متعارف نیست.

وی ایجاد توجه عمومی به پیشینه، اقدامات، خدمات و افراد تاثیرگذار دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی را یکی از کارکردهای برگزاری این جشنواره دانست و افزود: همزمان با برگزاری شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه دامنه توجهات عمومی به دانشگاه تغییر و این اقدام با یک رخداد تقویمی روبرو خواهد شد.

زالی با تاکید بر این که دانشگاهها می توانند نقش مهمی در تزریق نشاط درجامعه داشته باشند خاطرنشان کرد: دانشگاهها با توجه به پتانسیل های بالایی که دارند می توانند پمپاژ آینده نگری را در اتمسفری جدید در کشور ایجاد کنند.

وی با تاکید بر این که دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با پشتوانه تاریخی ۶۰ سال خدمات ارزنده در سطوح مختلف فعالیت می کند، خاطرنشان کرد: این دانشگاه می تواند با این حجم از خدمات و تاریخ ارزنده در ذهن ها ماندگار شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با بیان اینکه شالوده بیشتر دانشگاه های کشور با علوم پزشکی عجین شده است، ضرورت احیای عقبه تاریخی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی را یادآور شد و گفت: دانشگاه در شرایط فعلی گستره بزرگی از خدمات مختلف را پوشش می دهد، بنابراین باید ضمن یک کار منسجم تیمی به زبانی مشترک برسیم و تاریخچه و اقدامات موثر مراکز را به درستی و با دقت استخراج کنیم.

در این نشست، دکتر علیرضا ناصری دبیر اجرایی یادمان شصتمین سال تاسیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی اظهار داشت: این یادمان با شعار امید و حرکت برای نخستین بار همزمان با هفته دانشگاهها (۲۳ تا ۲۹) بهمن ماه سالجاری برگزار خواهد شد.

وی افزود: این مراسم به منظور نکوداشت از ۶۰ دهه فعالیت و تلاش اساتید وهمکاران دانشگاه با حضور چهره های علمی و اثر گزار کشور برگزار می شود و طی این مراسم از ۶۰ نفر از اساتید و چهره های خدوم و ایثارگر تجلیل خواهد شد.

در این نشست مقرر شد نمایندگان مراکز تابعه دانشگاه به تهیه، تدوین و تاریخچه تاسیس و توسعه بخش های مختلف مراکز خود در دانشگاه اقدام کنند.