مراسم معرفی و رونمایی کتاب تاریخ مصور آمریکا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معرفی و رونمایی کتاب تاریخ مصور آمریکا تألیف فاطمه شفیعی سروستانی دانش آموخته دکتری دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران یکشنبه ۱۵ دی ماه برگزار می‌شود.

این نشست با حضور حجت الاسلام سعیدرضا عاملی رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و محمدکاظم سجادپور استاد دانشکده روابط بین الملل و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه در دانشکده مطالعات جهان برپا می‌شود.

این مراسم یکشنبه ۱۵ دی ماه از ساعت ۱۱ تا ۱۳ در خیابان کارگر شمالی، بین خیابان پانزدهم و شانزدهم، پردیس شمالی دانشگاه تهران، دانشکده مطالعات جهان برگزار می‌شود.

انتشارات سایان و کتابستان معرفت «تاریخ مصور آمریکا از سال ۱۴۹۲ تا ۲۰۱۸» جامع‌ترین کتابی که تا به امروز درباره تاریخ آمریکا نوشته شده است را منتشر کردند. این کتاب تنها متن موجود در جهان است که همزمان تاریخ، سیاست، اقتصاد و فرهنگ آمریکا را از سال‌ها پیش از ورود کریستوف کلمب تا امروز و زمان دونالد ترامپ بررسی می‌کند.

فاطمه شفیعی سروستانی دارای دکترای مطالعات آمریکا از دانشگاه تهران نویسنده این کتاب است که با استفاده از بیش از هزار کتاب و مقاله علمی این کتاب را به رشته تحریر در آورده است.



چارچوب اصلی روایت تاریخ مصور آمریکا حرکت در سیر تاریخ از زمان گام نهادن اولین انسان بر خاک قاره آمریکا تا سال ۲۰۱۸ است.

در این کتاب نه فقط به تاریخ این کشور که به بنیان‌های فکری پایدار و تغییر ناپذیرش نیز پرداخته شده است. به همین جهت پرونده‌های مستقلی همچون سرمایه‌داری آمریکایی، بنیادگرایی مسیحی، محافظه کاری، زنان، شبه نظامی‌گری و میهن پرستی و روابط ایران و ایالات متحده نیز به صورت کامل در کتاب مطرح شده است.

کتاب حاضر دارای ۱۲ ضرب داغکوب است که به لحاظ هنری کتابسازی آن را در رده آثاری هنری و نفیس قرار داده است.

این کتاب در کنار متن مفصلش که بیش از یک میلیون و پانصدهزار کلمه است بیش از ۳۵۰۰ تصویر و اینفوگرافی دارد که همه مخاطبین با هر سطح تحصیلی را با فرهنگ آمریکایی، سیاست آمریکایی و هر آنچه مربوط به آمریکاست آشنا می‌کند.

«تاریخ مصور آمریکا از سال ۱۴۹۲ تا ۲۰۱۸» در سه جلد و یک‌هزار ۵۸۴ صفحه با قیمت ۸۹۰ هزار تومان منتشر شده است.