۱۴۰۰ واحد صنعتی کوچک در کشور احیا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحنیا صبح چهارشنبه در آئین کلنگ زنی ناحیه صنعتی تازهشهر سلماس با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۹۰۰ واحد صنعتی کوچک و متوسط احیا شدهاند افزود: با بازگشت این تعداد واحد به عرصه تولید زمینه اشتغال هشت هزار و ۵۰۰ نفر فراهم شده است.
وی با بیان اینکه هم اکنون ۳۶ هزار واحد تولیدی در ناحیه و شهرکهای صنعتی کشور فعال هستند اظهار داشت: ۴۵ هزار واحد تولیدی در ناحیهها و شهرکهای صنعتی کشور وجود دارد که ۸۰ درصد از این تعداد شامل ٣۶ هزار واحد در زمان حاضر فعال است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به تعداد شهرکهای صنعتی کشور نیز بیان کرد: بیش از ٩٠٠ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور مصوب میباشد که حدود ۸٠٠ مورد از آنها فعال است، از این تعداد حدود ۴٠٠ مورد ناحیه صنعتی و مابقی شهرک صنعتی است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانغربی نیز در این مراسم گفت: ناحیه صنعتی تازه شهر سلماس در زمینی به مساحت ٢۵ هکتار راهاندازی میشود و برای تجهیز زیرساختهای آن ١۵٠ میلیارد ریال اعتبار پیشبینی شده است.
علی عبدلی با بیان اینکه این ناحیه صنعتی قابلیت راهاندازی ۵٠ واحد تولیدی را دارد و زمینه اشتغال مناسبی را برای جوانان منطقه فراهم میکند اظهار داشت: واحدهای فعال در زمینه برق و الکترونیک، نساجی، صنایع غذایی، سلولزی، فلزی، شیمیایی، کانی غیرفلزی، واحدهای کارگاهی و خدماتی، تصفیهخانه فاضلاب و امکانات زیربنایی در این ناحیه مستقر میشوند.
وی افزود: زمین این واحد تولیدی به نام شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانغربی بوده و امکانات زیربنایی آن از جمله آب آن تأمین شده است و مابقی امکانات نیز در سریعترین زمان ممکن تأمین میشود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانغربی ادامه داد: از یک هزار و ۲۸۴ واحد به بهرهبرداری رسیده در شهرکها و نواحی صنعتی استان هم اکنون ۸۵۵ واحد فعال است که بیشتر در زمینه صنایع غذایی و کانیهای غیرفلزی فعالیت میکنند.
وی با اشاره به اینکه این واحدها در زمینی به مساحت ۴۴۸ هکتار به بهرهبرداری رسیده و برای راهاندازی آنها ۱۷ هزار و ۴۰ میلیارد ریال سرمایهگذاری شده است اضافه کرد: ۲۲ هزار و ۵۲۴ نفر در واحدهای فعال موجود در این شهرکها و نواحی مشغول به کار هستند که این آمار نشان از جایگاه صنعت در آذربایجانغربی دارد.
«صالحنیا» صبح امروز، چهارشنبه وارد ارومیه شد و جهت کلنگزنی ناحیه صنعتی «تازهشهر» سلماس به این شهرستان سفر کرده است.
ناحیه صنعتی تازه شهر سلماس امروز چهارشنبه با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی کلنگزنی شد.
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