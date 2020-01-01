حضور نامشروع بیگانگان در سوریه به مثابه اشغالگری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، فیصل المقداد معاون وزیر خارجه سوریه تاکید کرد که هر گونه حضور بیگانگان غربی و آمریکایی و دیگران به صورت نامشروع در خاک سوریه به عنوان تجاوز و اشغالگری به شمار می رود.

وی افزود: ما همواره برای دفاع و فداکاری برای سوریه آماده ایم. این موضع همیشگی دربرابر سیاستهای خصمانه آمریکا در منطقه است. آمریکا حامی همیشگی اشغالگری های اسرائیل در خاک کشورهای عربی به شمار می رود.

این سخنان فیصل المقداد در جریان دیدار با علی اصغر خاجی معاون ارشد وزیر خارجه ایران در امور سیاسی در دمشق صورت گرفت.

المقداد تصریح کرد که سوریه و ایران در یک جبهه در جنگ علیه تروریسم ایستاده اند و جامعه بین المل نیز باید در این روند حضور پیدا کند. آمریکا باید دست از حمایت از تروریسم بردارد چرا که جهانیان از چهره زشت این کشور به ویژه بعد از حمله به نیروهای حشد شعبی عراق آگاه شده اند.