احداث پردیس های سینمایی به توسعه فرهنگی هر منطقه کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی حیدری خلیلی صبح چهارشنبه در دیدار با فرماندار صومعه سرا در دفتر فرمانداری این شهرستان با اشاره به اینکه ایجاد پردیس‌های سینمایی یک مزیت برای هر شهر و استانی محسوب می‌شود، افزود: امیدواریم تفاهم نامه احداث پردیس سینمایی با شهرداری صومعه‌سرا به سرانجام برسد.

وی با بیان اینکه یکی از ارکان اصلی این تفاهم نامه شهرداری، سازمان امور سینمایی و معاونت عمرانی وزارت کشور است، اظهار کرد: سازمان سینمایی کشور جدا از بحث اداری سهم حمایتی در این موضوع دارد و برای هزینه‌ها و طراحی نقشه کمک بلاعوض ۷۰۰ میلیون تومانی به اجرای برنامه فرهنگی انجام می‌دهد.

حیدری خلیلی در ادامه با اشاره به اینکه سازمان شهرداری وزارت کشور نیز در این زمینه به هر شهرداری که میزبان اجرای طرح پردیس سینمایی شود کمک ۵۰۰ میلیون تومانی انجام خواهد داد، گفت: این پروژه باید یکی از طرح‌های اولویت دار برای هر شهری محسوب شده و مسئولان ارشد شهرستان برای اجرایی شدن آن پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

وی با بیان اینکه اگر اراده برای اجرای این پروژه در سطح شهرستان وجود داشته باشد بعد از ارائه نقشه حداکثر تا شش ماه پروژه به سرانجام رسیده و قابلیت بهره برداری خواهد یافت، افزود: نمونه این پروژه در تهران طی ۴۲ اجرایی شده است.

حیدری خلیلی با بیان اینکه متأسفانه در سطح استان‌ها با مشکلاتی همانند انتخاب پیمانکار، تشریفات و تأمین منابع مواجه هستیم، ادامه داد: احداث پردیس‌های سینمایی یکی از فعالیت‌های فرهنگی بسیار خوب است که باید به صورت جدی پیگیری شود زیرا هم برای استان و هم برای شهرستان به عنوان یک مزیت فرهنگی محسوب خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه پردیس سینمایی دارای سه سالن است که به صورت همزمان می‌تواند سه تا شش فیلم سینمایی اکران کند، گفت: این سبب می‌شود تا شهرستان از پتانسیل خوبی برای اجرای جشنواره‌های منطقه‌ای و ملی برخوردار شود.

معاون توسعه و منابع سازمان سینمایی کشور با تأکید بر لزوم استفاده از همه ظرفیت‌های استان در راستای حمایت از اجرای این پروژه، اظهار کرد: اگر تلاش کنیم در سال آینده شاهد آغاز فعالیت این مرکز فرهنگی در سطح شهرستان خواهیم گفت که سبب توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و همچنین کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهد شد.