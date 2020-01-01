لزوم ایجاد راه‌ جایگزین برای اتصال فردیس به اتوبان تهران - کرج

حمید شهسواری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تراکم بالای جمعیتی در فردیس، اظهار کرد: این شهر ۴۵۰ هزار نفری، کانون جمعیتی یک میلیون نفری است که مسیر دسترسی مناسبی برای اتصال به اتوبان تهران - کرج ندارد.

وی در ادامه افزود: با توجه به این موضوع، شهرداری و فرمانداری شهرستان فردیس در راستای ایجاد دسترسی مناسب برای اتصال فردیس به شمال رودخانه در محدوده شهرک وحدت پیگیری‌های لازم را در دستور کار خود قرار داده است.

به گفته شهسواری، این اقدام با هدف کاهش بار ترافیکی جاده ملارد و پل فردیس در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه شهرداری فردیس دارای قرارداد تهیه طرح تفصیلی با مهندسین طرح آمایش است، عنوان کرد: مقرر شده موضوع مطالعات و مکان یابی دسترسی مورد نظر از فردیس به شمال رودخانه از طریق این مهندسین مشاور انجام شود و تا پایان سال جاری مسیر مناسب با در نظر گرفتن همه جوانب از جمله مطالعات شهرسازی، کالبدی، حقوقی و توپوگرافیک نهایی شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری فردیس با اشاره به ترافیک شدید معابر اصلی فردیس در برخی ساعات روز، تاکید کرد: یکی از مهمترین اهداف مدیریت شهری انجام راهکارهایی برای کاهش ترافیک این شهر است اما باید توجه داشت که ترافیک پل فردیس مسئله‌ای منطقه‌ای نیست بلکه موضوعی ملی است.

به گفته وی، مسئله ترافیک پل فردیس مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه معضلی است که از سال‌های گذاشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد که با توجه به این موضوع مدیریت شهری فردیس به دنبال ایجاد راه‌های جایگزین برای اتصال فردیس به اتوبان تهران - کرج است.

شهسواری تصریح کرد: شهروندان فردیسی از طریق جاده ملارد به سمت اتوبان تهران - کرج می‌روند که در این مسیر با ترافیک شدید پل فردیس مواجه می‌شوند.

وی در خصوص وضعیت پل فردیس، بیان کرد: پل فردیس تنها شریان عبوری مسافران درون شهری، برون شهری و پل ارتباطی مسافرانی از سمت فردیس، ملارد، شهریار، اندیشه و غیره است که می‌خواهند از قسمت‌های جنوبی شهر به سمت قسمت‌های مرکزی شهر بروند.