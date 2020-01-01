  1. استانها
  2. خوزستان
۱۱ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۰۸

سرپرست شیلات خوزستان خبر داد:

پرداخت تسهیلات و کمک بلاعوض به آبزی‌پروران متضرر از سیلاب

پرداخت تسهیلات و کمک بلاعوض به آبزی‌پروران متضرر از سیلاب

اهواز- سرپرست شیلات خوزستان گفت: مبلغ مصوب بلاعوض و تسهیلات حوزه آبزی‌پروری‌ برای خسارت سیل به بهره‌برداران بالغ بر ۱۹۴ میلیارد ریال است که قرار شد به این افراد پرداخت شود.

غلامرضا افتخاری نسب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعداد بهره بردارانی که برای خسارت سیلاب به ادارات شیلات شهرستان‌های خسارت دیده مراجعه کردند ۲۰۶ بهره‌بردار هستند.

افتخاری نسب با بیان اینکه ۱۹۷ بهره‌بردار از تعداد مذکور در کارگروه شهرستان تأیید شدند، افزود: تاکنون ۱۶۲ بهره‌بردار، پس از بررسی کارگروه استان برای دریافت تسهیلات و کمک بلاعوض به بانک معرفی شدند.

وی مبلغ مصوب شده برای پرداخت خسارت سیلاب به ۱۶۲ بهره‌بردار را بالغ بر ۱۵۷ میلیارد ریال بیان کرد و گفت: از این رقم، بالغ بر ۷۵ میلیارد ریال تسهیلات بانکی و بیش از ۴۱ میلیارد ریال کمک بلاعوض پرداخت شده است.

وی بیان کرد: بانک‌های سپه، کشاورزی، ملی، رفاه کارگران، صادرات، ملت، توسعه تعاون و تجارت در خصوص پرداخت تسهیلات و کمک‌های بلاعوض به بهره‌برداران خسارت دیده سیلاب همکاری کردند.

کد مطلب 4813128

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها