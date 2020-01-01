غلامرضا افتخاری نسب در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعداد بهره بردارانی که برای خسارت سیلاب به ادارات شیلات شهرستانهای خسارت دیده مراجعه کردند ۲۰۶ بهرهبردار هستند.
افتخاری نسب با بیان اینکه ۱۹۷ بهرهبردار از تعداد مذکور در کارگروه شهرستان تأیید شدند، افزود: تاکنون ۱۶۲ بهرهبردار، پس از بررسی کارگروه استان برای دریافت تسهیلات و کمک بلاعوض به بانک معرفی شدند.
وی مبلغ مصوب شده برای پرداخت خسارت سیلاب به ۱۶۲ بهرهبردار را بالغ بر ۱۵۷ میلیارد ریال بیان کرد و گفت: از این رقم، بالغ بر ۷۵ میلیارد ریال تسهیلات بانکی و بیش از ۴۱ میلیارد ریال کمک بلاعوض پرداخت شده است.
وی بیان کرد: بانکهای سپه، کشاورزی، ملی، رفاه کارگران، صادرات، ملت، توسعه تعاون و تجارت در خصوص پرداخت تسهیلات و کمکهای بلاعوض به بهرهبرداران خسارت دیده سیلاب همکاری کردند.
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