امنیت اعضای شورای همکاری خلیج فارس بخشی از امنیت کویت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، احمد المنصور، وزیر دفاع کویت بر امنیت و ثبات کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ارتباط آن با امنیت و ثبات کویت تاکید کرد.

وی در جریان سفر روز گذشته خود به عربستان از پایگاه هوایی ملک خالد در شهر خمیس مشیط بازدید کرد.

بر اساس این گزارش، وزیر دفاع کویت در این بازدید طی سخنانی خطاب به نیروهای کویتی شرکت‌کننده در ائتلاف سعودی در یمن گفت که امنیت و ثبات کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت و ثبات کویت است و این امر موجب می‌شود که ما همه امکانات خود را برای خدمت به برادران در عربستان سعودی به کار گیریم.

او تأکید کرد که مشارکت نیروهای ارتش کویت در عربستان مایه افتخار هر شهروند کویتی و تأکیدی بر مفهوم اقدام جمعی و سرنوشت مشترک است.