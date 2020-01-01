عباس زارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت بررسی لایحه تفریغ بودجه سال ۹۷ شهرداری کرج، گفت: این لایحه در جلسات فشرده و با حضور دو شرکت حسابرس امین شورای شهر مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه برای اولین بار است که لایحه تفریغ بودجه شهرداری کرج بدین گونه مورد بررسی و حسابرسی قرار می‌گیرد، گفت: از شهرداری برای ایرادات موجود، برنامه «اقدام» خواسته‌ایم.

عضو شورای شهر کرج گفت: بودجه مصوب سال ۹۷ شهرداری در قالب متمم، هزار و ۹۸۶ میلیارد تومان بوده که میزان تحقق درآمدی آن هزار و ۳۷۳ میلیارد تومان بوده است.

زارع اضافه کرد: عمده کسری درآمد بر اساس پیش بینی در قالب فروش اموال غیرمنقول یعنی املاک و اراضی شهرداری بوده که یا فروش نرفته و یا عرضه نشده است.

وی میزان هزینه‌های جاری پیش بینی شده در بودجه شهرداری کرج را ۸۳۲ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این میزان هزینه نگهداری شهر بوده که ۷۵۵ میلیارد تومان هزینه شده است.

۷۰ درصد بودجه عمرانی محقق شده است

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه شورای شهر کرج ضمن ابراز خوشحالی از اینکه شهرداری در مسیر انضباط بخشی به هزینه‌ها حرکت می‌کند، گفت: این الزام نیز از سوی شورای شهر در قالب تباصر به وجود آمده است.

زارع با اشاره به اینکه طی دو سال اخیر میزان اعتبارات مصوب در بودجه‌ها را کاهش داده ایم، گفت: در شهرداری نیز شاهد کاهش ۷۳ میلیارد تومانی در حوزه هزینه‌های جاری هستیم که موفقیت قابل توجهی است.

وی در بخش دیگری به بودجه حوزه عمران شهر اشاره کرد و گفت: پیش بینی ما در این حوزه هزار و ۱۵۳ میلیارد تومان بوده که حدود ۸۰۷ میلیارد تومان جذب شده و فعالیت عمرانی صورت گرفته است.

عضو شورای شهر کرج گفت: این مهم نشان می‌دهد که در سال ۹۶ فعالیت عمرانی قابل توجه بوده و اعتبارات عمرانی حدود ۷۰ درصد تحقق پیدا کرده است. نسبت به سال قبل‌تر پیشرفت خوبی است.

برخی از فرایندهای کاری در شهرداری کرج مناسب نیست

زارع در ادامه به وضعیت درآمدهای پایدار شهرداری اشاره کرد و گفت: در این حوزه پیشرفت حاصل شده ولی باید تلاش بیشتری شود. در جلسات متعددی به اسناد پرداختنی و مطالبات بدهکاران و بستانکاران به صورت ویژه پرداخته شد.

وی با تاکید بر اینکه برخی از فرایندهای کاری در شهرداری مناسب نیست، گفت: شهرداری مکلف شده این فرایندها را بهبود ببخشد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه شورای شهر کرج اضافه کرد: همچنین شهرداری متعهد شده در رابطه با ثبت اموال منقول و غیرمنقول، سیستم‌های یکپارچه ای را به وجود آورد، همچنین برای شناسایی املاک، اموال و دارایی‌های شهر پروژه‌هایی به صورت مکانیزه تعریف کند.

زارع گفت: امیدواریم تفریغ سال ۹۸ وضعیت بهبود یافته تری نسبت به سال ۹۷ داشته باشد، امیدواریم بندهایی که به عنوان اِشکال در گزارش حسابرسان قید شده در سال ۹۸ به صورت چشمگیری کمتر شود.

وی همچنین تاکید کرد: تفریغ بودجه پس از تصویب در هیئت تطبیق به سمع و نظر همشهریان کرجی خواهد رسید.